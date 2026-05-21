El proceso de recarga de una batería de iones de litio implica una transformación física donde la corriente alterna de la toma de pared se convierte en corriente continua para el dispositivo.

De acuerdo con la Underwriters Laboratories (UL Solutions), organización global líder en certificaciones de seguridad, este procedimiento genera inevitablemente una disipación de calor residual. No obstante, el sobrecalentamiento que impide el contacto físico con el accesorio no se considera una operación normal.

Expertos en ingeniería electrónica del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) señalan que la eficiencia de un cargador depende directamente de la calidad de sus componentes internos, como los transformadores y condensadores, los cuales deben gestionar el flujo eléctrico sin comprometer la estructura del material.

Esta es la información que esconde tu cargador. Foto: Pexels

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Factores críticos que detonan el sobrecalentamiento excesivo

La comunidad técnica identifica diversos escenarios donde la temperatura de un adaptador alcanza niveles críticos. Según los estándares de la International Electrotechnical Commission (IEC), las causas principales de este fenómeno son:

Uso de accesorios apócrifos: Los cargadores genéricos o "clones" carecen de circuitos integrados de protección. "Estos dispositivos no cuentan con los sistemas necesarios para regular la energía de forma segura", indican especialistas en seguridad eléctrica.

Los cargadores genéricos o "clones" carecen de circuitos integrados de protección. "Estos dispositivos no cuentan con los sistemas necesarios para regular la energía de forma segura", indican especialistas en seguridad eléctrica. Protocolos de carga rápida: Los adaptadores modernos aumentan el voltaje y el amperaje para reducir el tiempo de carga, lo que eleva la temperatura como parte del proceso técnico.

Los adaptadores modernos aumentan el voltaje y el amperaje para reducir el de carga, lo que eleva la como parte del proceso técnico. Uso simultáneo del dispositivo: Ejecutar aplicaciones de alto rendimiento (como videojuegos o edición de video) mientras el equipo está conectado genera una demanda energética doble que sobrecalienta tanto la batería como el cargador.

Ejecutar aplicaciones de alto rendimiento (como videojuegos o edición de video) mientras el equipo está conectado genera una energética doble que sobrecalienta tanto la batería como el cargador. Obstrucción de la ventilación: Colocar los equipos sobre superficies acolchadas (como camas o sillones) impide la convección natural del aire, atrapando el calor generado por el efecto Joule.

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Riesgos sistémicos y protocolos de prevención técnica

El calor extremo no solo afecta la comodidad del usuario, sino que representa una amenaza para la longevidad del dispositivo móvil. La Battery University, plataforma educativa de Cadex Electronics, advierte que la exposición prolongada a temperaturas superiores a los 45°C acelera la degradación química de las celdas de energía, reduciendo drásticamente su vida útil.

Para mitigar estos riesgos, se recomiendan los siguientes pasos de seguridad:

Priorizar certificaciones oficiales: Es fundamental emplear accesorios originales o aquellos que cuenten con certificaciones reconocidas (como la marca CE o UL) que garanticen un regulador de voltaje funcional.

Es fundamental emplear originales o aquellos que cuenten con certificaciones reconocidas (como la marca CE o UL) que garanticen un regulador de voltaje funcional. Gestión del entorno de carga: "Se debe cargar el equipo sobre superficies firmes y planas que permitan la libre circulación de aire", señalan expertos en mantenimiento de hardware.

"Se debe cargar el equipo sobre superficies firmes y que permitan la libre circulación de aire", señalan expertos en mantenimiento de hardware. Remoción de fundas protectoras: En condiciones de alta temperatura ambiental, retirar la protección plástica del teléfono ayuda a que el dispositivo disipe el calor de manera más eficiente.

En condiciones de alta ambiental, retirar la protección plástica del teléfono ayuda a que el dispositivo disipe el calor de manera más eficiente. Desconexión ante anomalías: Si el cargador emite olores inusuales o presenta deformaciones en el plástico por el calor, la recomendación técnica es el reemplazo inmediato del accesorio.

La integridad de los microcircuitos y la entrada USB-C dependen de un flujo de energía estable. La falta de un regulador en cargadores de baja calidad "puede generar cortocircuitos o incluso incendios", advierten los manuales de seguridad industrial, subrayando la importancia de no subestimar un cargador que quema al tacto.

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