Cambiar de celular siempre implica una pregunta: ¿vale la pena pagar el precio de lanzamiento o esperar? Con el Samsung Galaxy S26, la espera tuvo recompensa. Por primera vez desde que llegó al mercado, el smartphone insignia de Samsung bajó en Amazon México a su precio más bajo registrado desde su lanzamiento, con un descuento del 30% que lo coloca en $15,738 pesos en su versión de 256 GB color Negro.

Samsung Galaxy S26 precio: por qué es el momento de comprarlo

El seguimiento de precios que hemos consultado confirma que esta es la cotización más baja que ha tenido el Galaxy S26 desde su lanzamiento. El teléfono salió al mercado cerca de los $22,500 pesos y con algunas ofertas de lanzamiento se mantuvo por encima de los $19,000 pesos durante sus primeras semanas. Llegar a $15,738 representa un ahorro de más de $6,700 pesos frente al precio de lista, algo que no había ocurrido desde que llegó a Amazon México.

No se trata de una promoción genérica de fin de semana, con el Hot Sale a la vuelta de la esquina, Amazon preparó algunas ofertas especiales para adelantarse a las ofertas en otras tiendas. El historial de precios muestra que el Galaxy S26 estuvo semanas cotizando entre $19,000 y $22,500 pesos antes de registrar esta caída. Para quienes llevan tiempo esperando renovar su celular Android, el momento es ideal.

Además, Amazon México ofrece pagarlo en 24 meses sin intereses a $655.78 pesos mensuales, lo que lo hace accesible sin comprometer el presupuesto mensual. La compra viene respaldada por Samsung Electronics México con un año de garantía, y Amazon ofrece 14 días de devolución sin costo.

Así es el rendimiento del Samsung Galaxy S26

El Galaxy S26 llega con un procesador personalizado de nueva generación diseñado específicamente para este modelo. En términos prácticos, eso significa mayor velocidad de respuesta en apps, transiciones más fluidas entre pantallas y un rendimiento que se mantiene consistente incluso cuando el teléfono lleva horas de uso intenso, ya sea en videollamadas largas, edición de fotos o sesiones de juego.

Lo que diferencia al Galaxy S26 de generaciones anteriores es el sistema de enfriamiento Vapor Chamber rediseñado, que disipa el calor un 29% más eficiente que en el S25. Esto no es un dato técnico menor: el sobrecalentamiento es una de las razones por las que los teléfonos bajan su rendimiento con el tiempo, y Samsung lo atacó directamente en esta generación. El resultado es un equipo que rinde igual al final de una sesión exigente que al principio.

Para usuarios que usan su celular como herramienta de trabajo, ya sea para editar contenido, gestionar múltiples apps o hacer videollamadas seguidas, este nivel de estabilidad térmica marca la diferencia entre un equipo que dura dos años funcionando bien y uno que empieza a "trabarse" a los ocho meses.

Así es la cámara del Samsung Galaxy S26 con Galaxy AI; toma fotos inteligentes sin esfuerzo

El sistema de cámara del Galaxy S26 incorpora Galaxy AI de forma nativa, con una función llamada Photo Assist que cambia la manera de editar fotos desde el celular. En lugar de usar sliders y herramientas manuales, puedes escribir o decir lo que quieres cambiar en la imagen y la inteligencia artificial lo ejecuta. Borrar un elemento del fondo, ajustar la iluminación de una persona específica o cambiar el contexto de una foto son tareas que antes requerían apps de terceros y ahora se hacen directamente desde la galería.

El procesamiento de imagen también mejoró en condiciones difíciles. Las escenas nocturnas muestran menos ruido y más detalle, y el sistema identifica mejor los elementos de la escena para aplicar correcciones específicas en lugar de un ajuste global. Para quienes usan el celular para crear contenido, ya sea para redes sociales, trabajo o simplemente documentar el día a día, esto representa una ventaja concreta frente a modelos de gama similar.

La grabación de video también se beneficia del procesamiento inteligente: el Galaxy S26 mejora los detalles en tiempo real y reduce el ruido visual incluso en situaciones de poca luz, sin necesidad de configuraciones manuales.

Sin miedo a las caidas con el Samsung Galaxy S26

El Galaxy S26 no es un teléfono que pide trato especial. Su cuerpo combina Armor Aluminum, el mismo material que Samsung usa en sus modelos Ultra, con Corning Gorilla Glass Victus 2 en la pantalla, una de las protecciones de vidrio más resistentes disponibles en el mercado. A esto se suma resistencia al agua y polvo certificada, lo que lo hace apto para el uso cotidiano sin ansiedad por salpicaduras, lluvia o polvo.

La versión de 256 GB que está en oferta es suficiente para la mayoría de usuarios que no almacenan toda su biblioteca multimedia en el equipo. Si tu uso implica muchas fotos en RAW, video en alta resolución o muchos juegos instalados, la versión de 512 GB también está disponible, aunque a un precio mayor.

El Galaxy S26 llega desbloqueado, compatible con todas las operadoras en México. Viene con Android 15 de fábrica y el compromiso de Samsung de actualizaciones de seguridad por varios años, lo que extiende la vida útil del equipo más allá de lo que ofrece la competencia en este rango de precio.

¿Vale más la pena el Samsung Galaxy S26 o el S25 a este precio?

Esta es la pregunta real para quienes están comparando opciones. El Galaxy S25 lleva más tiempo en el mercado y su precio ha bajado de forma más gradual. El S26, en cambio, acaba de registrar su primer descuento significativo, lo que significa que estás comprando la generación más reciente a un precio que históricamente no había tocado.

Las diferencias concretas entre ambos modelos favorecen al S26: procesador más nuevo, Vapor Chamber más eficiente, Galaxy AI más desarrollado y Gorilla Glass Victus 2 en lugar de Victus 1. No son saltos radicales, pero son mejoras reales que se traducen en más años de uso útil antes de que el equipo empiece a quedarse atrás.

A $15,738 pesos, el Galaxy S26 entra en un territorio donde compite directamente con opciones que no ofrecen el mismo nivel de soporte de software ni la misma trayectoria de marca. Si el presupuesto lo permite y buscas un celular Android que dure, este es el argumento más sólido para no esperar más.