El primer capítulo de la final del Clausura 2026 de la Liga MX entre Cruz Azul y Pumas terminó sin goles (0-0). Tras una semana cargada de expectativa y conversación, ambos equipos quedaron a deber, dejando un sabor agridulce entre sus aficionados.

El conjunto dirigido por Joel Huiqui, que partía como favorito por la localía, salió decidido al ataque en los primeros minutos. Sin embargo, pese a generar varias oportunidades claras, no logró vencer a Keylor Navas, quien respondió con un par de intervenciones clave para mantener a salvo el arco universitario.

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Después de ese arranque intenso, el partido perdió ritmo e intensidad, con escasas llegadas de peligro. Fue hasta la recta final cuando Cruz Azul volvió a acercarse con mayor peligro, aunque sin éxito para abrir el marcador.

Tras el silbatazo final, el empate desató diversas reacciones en redes sociales, donde los aficionados expresaron su esperanza de ver un espectáculo mucho más atractivo en el partido de vuelta, que se disputará el domingo en Ciudad Universitaria.

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Esta con madre la final entre Cruz Azul y Pumas pic.twitter.com/HhexSN8IHR — Fut Azteca Shitposting (@futaztecapostin) May 22, 2026