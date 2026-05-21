La policía de Bolivia despejó una ruta central usando gases lacrimógenos contra un grupo de manifestantes mientras en La Paz, la capital política del país, el gobierno buscaba establecer un corredor humanitario en la tercera semana de manifestaciones en reclamo de la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El subcomandante de la Policía de Cochabamba, Marcelo Acuña, informó que se detuvo a nueve manifestantes que atacaron a los agentes arrojándoles cartuchos de dinamita.

El jueves la ciudad de La Paz estaba tranquila y con plena normalidad comercial, pero con escaso transporte. El Palacio Presidencial era custodiado por militares y policías después de una marcha de maestros, campesinos, mineros, entre otros, sin mayores incidencias a diferencia del lunes.

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Por la noche en varias regiones de Bolivia se realizaron marchas en contra de los bloqueos y en defensa de la democracia.

En la región de Santa Cruz, el motor económico del país, una masiva marcha exigió a Paz que ponga orden y le dio plazo hasta el domingo para despejar las rutas a nivel nacional, caso contrario la ciudadanía lo hará.

La Organización de Estados Americanos y la Comunidad Andina expresaron el jueves su preocupación por la crisis y respaldaron al gobierno del presidente Paz, quien asumió el 8 de noviembre tras imponerse en las urnas en la segunda vuelta realizada el 19 de octubre.

Una persona sostiene un cartel durante una manifestación que exige la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz (21/05/2026). Foto: EFE.

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“Expresamos nuestra preocupación por los acontecimientos que están sacudiendo al Estado Plurinacional de Bolivia”, indicó el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, durante una sesión extraordinaria del organismo hemisférico que trató la situación de la nación andina.

Las naciones integrantes de la iniciativa multinacional de cooperación en seguridad impulsada por Estados Unidos, Escudo de las Américas, también anunciaron su apoyo a Paz. Entre algunos países que la integran figuran Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá y Paraguay.

Urge un corredor humanitario

En La Paz la policía buscaba mediante el diálogo establecer un corredor para garantizar el abastecimiento de oxígeno medicinal, alimentos y combustible.

El presidente del Colegio Médico, Luis Larrea, dijo que los hospitales públicos están “al margen” del oxígeno medicinal y de alimentos para los pacientes.

Médicos del hospital del Niño en La Paz se declarararon en emergencia, medida preventiva que busca garantizar la atención de pacientes críticos y servicios prioritarios, al tiempo en que advirtieron que de continuar los bloqueos deberán suspender las cirugías.

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Una persona come mientras utiliza una cánula de oxígeno este jueves, en un hospital en La Paz (21/05/2026). Foto: EFE.

La noche del miércoles en la vecina ciudad de El Alto, que también tiene puntos de bloqueo, se logró el paso de 70 carros cisternas con gasolina desde una planta de la petrolera estatal.

Los productores de alimentos suelen abastecer los mercados de La Paz, y regiones vecinas se quedaron con toda la producción de estas semanas, generando pérdidas.

El sector productivo estimó en 600 millones de dólares las pérdidas causadas por los bloqueos.

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Mientras las familias bolivianas realizaban largas filas para adquirir alimentos que llegaban por vuelos.

El jueves, Chile envió un avión Hércules de su Fuerza Aérea con cinco toneladas de alimentos.

Acercamientos y prudencia

“Nos hemos reunido con varias instituciones, la Iglesia católica, (de) derechos humanos y otras instituciones como la Cruz Roja para que puedan abrir corredores, induciendo a los que están bloqueando las carreteras”, informó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, a Radio Panamericana.

Mineros marchan en La Paz con el COB exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz (21/05/2026). Foto: AFP.

Poco después esas instituciones exhortaron a las autoridades del Estado a actuar con “máxima responsabilidad y prudencia” en sus declaraciones para reactivar el diálogo con sectores en protesta después que Paz en conferencia de prensa el miércoles dijera que no negociará con vándalos.

La Paz y sus ciudades aledañas tienen más de 20 puntos de bloqueo de los más de 40 que hay a nivel nacional, en su mayoría protagonizados por campesinos y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019).

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En El Alto los cortes de ruta se mantenían, pero cada vez más débiles, dijo el alcalde Eliser Roca.

Luego de que en la víspera el presidente Paz anunció un reordenamiento de su gabinete el jueves tomó juramento a Williams Bascope como ministro de Trabajo. Poco antes demitió Édgar Morales, con el fin de pacificar el país.

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gs