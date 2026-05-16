Al menos 57 personas fueron detenidas en Bolivia este sábado durante un operativo para liberar las carreteras de acceso a La Paz, bloqueadas por manifestantes desde hace más de dos semanas en una protesta contra el gobierno de Rodrigo Paz, informó la Defensoría del Pueblo.

Desde la madrugada, más de 3 mil 500 policías y militares intentan dispersar las manifestaciones, que impiden el abastecimiento de alimentos e insumos médicos a la ciudad altiplánica, sede del gobierno y del Congreso boliviano.

"El monitoreo de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo reporta un total de 57 personas entre aprehendidas, detenidas y arrestadas", señaló la institución en un balance de mitad de jornada.

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