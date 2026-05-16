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Beijing.- El gobierno de confirmó la visita de Estado del presidente de , Vladímir Putin, para los próximos martes y miércoles, 19 y 20 de mayo, apenas unos días después de la cumbre que el presidente chino, Xi Jinping, mantuvo con su par estadounidense, Donald Trump.

El Ministerio de Asuntos Exteriores compartió la información en un breve comunicado en el que únicamente detalló las fechas de la visita que Putin realizará la próxima semana el gigante asiático, por invitación de Xi.

El jueves, el Kremlin anunció que Putin viajaría a China "muy pronto" y que los preparativos ya habían concluido, aunque sin precisar una fecha concreta.

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Trump finalizó este viernes su visita a China —la primera de un presidente estadounidense en casi una década—, en la que ha tratado con su homólogo chino desde asuntos comerciales, a la cuestión de Taiwán o la guerra en Irán.

Según el diario hongkonés South China Morning Post, será la primera vez que China reciba en el mismo mes, fuera de un contexto multilateral, a los líderes de las dos potencias, reflejo de los esfuerzos de Beijing por gestionar sus relaciones con ambas y posicionarse como un actor clave en un orden mundial cada vez más fragmentado.

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China y Rusia han protagonizado un estrechamiento de sus lazos en los últimos años. Poco antes de la invasión rusa de Ucrania a gran escala, Xi y Putin proclamaron en Beijing la "amistad sin límites" entre sus naciones.

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