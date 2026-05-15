Elon Musk no solo es el hombre más rico del mundo; además, también es todo un personaje. Donde vaya siempre llama la atención, y el viaje a China con Donald Trump no fue la excepción.

La visita oficial del presidente de Estados Unidos estuvo marcada también por la comitiva de empresarios. El dueño de Tesla, SpaceX, xAI, y x.com, entre otras firmas está en ese grupo y se robó el show desde su llegada.

La ceremonia de bienvenida, en las afueras del Gran Salón del Pueblo, se pudo ver a Elon Musk grabando y tomando fotos de todo lo que veía en la plaza Tiananmén con su teléfono que parece ser un iPhone 17.

El excolaborador de Trump estaba en la delegación estadounidense, conformada por multimillonarios y cabezas de las gigantes tecnológicas como Tim Cook, Jensen Huang y Larry Fink.

No solo eso. Ya en el interior, tras saludar al presidente chino Xi Jinping, fue el centro de atención y empresarios chinos lo buscaban para tomarse una foto (selfie) con él.

Hijo de Elon Musk también se roba el show en China

Pero el momento más tierno fue ver al hijo de Elon Musk recorriendo los ambientes del Gran Salón del Pueblo.

Apenas se asoma entre los invitados y mira el ambiente con asombro. En una especie de pasarela de invitados, sigue a su papá.

Su nombre es X Æ A-Xii (conocido como X) y su madre es la cantante Claire Elise Boucher, también llamada Grimes. El pequeño de seis años acompañó a Musk en la visita oficial a China.

Donald Trump llegó el miércoles a China junto a los más altos funcionarios de Estados Unidos y un grupo de directivos de grandes empresas. Durante esta visita tuvo encuentros con su homólogo Xi Jinping, en la primera cumbre bilateral desde el 2017.

Tras bajar del avión presidencial Air Force One, fue recibido Trump por un grupo de jóvenes que agitaban banderas de China y Estados Unidos. Detrás de él bajaron todos los empresarios que lo acompañaron en busca de cerrar acuerdos comerciales.

Además de los temas comerciales, se espera que las reuniones giren también en torno a los problemas con Irán, el estrecho de Ormuz, y la situación de Taiwán.

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