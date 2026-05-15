La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desconoce si la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló cuentas bancarias al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y a sus familiares, así como al senador por Morena, Enrique Inzunza, acusados por Estados Unidos por nexos con grupos criminales.

“No tenía conocimiento y no lo pregunté, no tengo mayor conocimiento. Le vamos a pedir que informen si es que hubo algo de eso. No tengo el conocimiento en particular de la UIF. La UIF es un área que es técnica, digamos, si encuentra alguna irregularidad, pues procede. Entonces, que pueda informar en su momento”, precisó esta mañana.

Durante los últimos días, medios de comunicación estadounidenses y nacionales dieron a conocer que la UIF congeló cuentas al gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, acusado por el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos, así como a sus hijos, el legislador morenista Enrique Inzunza y a otros funcionarios mexicanos presuntamente ligados con narcotraficantes.

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló a Rubén Rocha y Enrique Inzunza de presuntamente pactar con el Cártel de Sinaloa. Fotos: Cuartoscuro y Especial

Ayer, la mandataria también aclaró que la UIF no ha congelado cuentas a empresarios mexicanos y subrayó que el objetivo del gobierno federal es combatir a la delincuencia organizada mediante el seguimiento de recursos financieros ilícitos.

“En el tema de la UIF, de que se congelan las cuentas, no, si no le estamos congelando las cuentas a ningún empresario. Queremos atender la delincuencia organizada persiguiendo el dinero, que siempre se ha dicho. No tiene nada que ver con congelarle irresponsablemente o ilegalmente la cuenta a alguien. Y si hay algún error, pues inmediato hay un esquema para que se resuelva”, afirmó ayer.

Sheinbaum reacciona a foto de director de la CIA y sus contrapartes

Durante la conferencia matutina de este viernes 15 de mayo, a la mandataria también se le pidió su opinión sobre la fotografía entre el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), John Ratcliffe y sus contrapartes del Ministerio del Interior Cubano.

“Vi la fotografía, no tengo mayor información más que lo que salió en las redes sociales en medios. Y ojalá porque una salida violenta no, no es bueno para ningún pueblo, para ninguno. Entonces, ojalá se llegue a un entendimiento, un acuerdo, reconociendo la soberanía del pueblo cubano”, respondió.

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