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La presidenta afirmó que se protege la vida del ahora exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, como la cualquier mexicano que pudiera estar en riesgo y que solicita el apoyo.

A pregunta expresa en conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal señaló que fue quien solicitó protección de elementos federales.

“¿Por cuánto tiempo se le dará protección al gobernador con licencia Rubén Rocha?”, se le preguntó.

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“Se protege la vida de cualquier persona que pudiera tener algún riesgo. Entonces, como tenía su propia protección y ahora él solicitó protección y se le da igual que se le da a otras personas que lo solicitan a partir de un análisis de riesgo”, dijo.

“¿El gobernador lo solicitó entonces?” se le insistió.

“Sí”, respondió en Palacio Nacional.

El gobierno de Estados Unidos solicita a México la del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios estatales por presuntos nexos con el narcotráfico.

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