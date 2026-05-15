Beijing.- Donald Trump y Xi Jinping concluyeron unas conversaciones cruciales afirmando que se lograron avances importantes en la estabilización de las relaciones entre Estados Unidos y China, a pesar las profundas diferencias que persisten entre las dos mayores potencias del mundo en cuestiones como Irán y Taiwán, entre otras.

Tras la cumbre, Trump dijo el viernes que aún no ha decidido si una importante venta de armas de Estados Unidos a Taiwán puede seguir adelante. En declaraciones a reporteros de regreso al país a bordo del Air Force One, dijo que no había decidido sobre la venta, pero añadió que “tomaré una determinación”.

El gobierno republicano de Trump ha autorizado la venta, pero aún no se ha materializado. China se opone al acuerdo y ha sugerido que la relación de la Casa Blanca con la isla autogobernada es el factor clave en las relaciones entre Beijing y Washington.

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"Ningún compromiso" sobre Taiwán

Trump dijo que su homólogo chino, Xi Jinping, le dijo que se oponía a la independencia de Taiwán. “Lo escuché”, dijo. “No hice ningún comentario”.

En ese sentido añadió que el líder chino "tiene sentimientos muy fuertes; yo no asumí ningún compromiso en ningún sentido".

Antes de la cumbre, Trump había dicho que hablaría con Xi sobre la venta de armas estadounidenses a Taiwán, afirmaciones que se alejaban de la postura histórica de Washington de no consultar a Beijing sobre ese asunto.

Estados Unidos solo reconoce a China, pero su legislación le exige proporcionar armas a la democracia autogobernada de Taiwán para su defensa.

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Acuerdo nuclear China-EU-Rusia; "es el comienzo”, dice Trump

El presidente indicó también que planteó un posible acuerdo nuclear tripartito entre Estados Unidos, Rusia y China. Quiere que cada uno firme un pacto que limite el número de ojivas nucleares en su arsenal. En el pasado, Beijing se había mostrado reacio a la idea de entrar en un pacto de ese tipo.

El arsenal chino, según estimaciones del Pentágono, supera las 600 ojivas nucleares operativas y está lejos de la paridad con Estados Unidos y Rusia, que se cree que tienen más de 5 mil ojivas nucleares cada uno. Pero Trump sugirió que Xi se mostró receptivo a la idea.

“Obtuve una respuesta muy positiva”, dijo Trump. “Este es el comienzo”.

El último pacto sobre armas nucleares —el tratado New START, entre Rusia y Estados Unidos— expiró en febrero, eliminando cualquier limitación a los dos mayores arsenales atómicos por primera vez en más de medio siglo. Cuando el acuerdo estaba a punto de finalizar, Trump rechazó un llamado de Rusia para extenderlo por otro año y pidió un pacto “nuevo, mejorado y modernizado” que incluyese a China.

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El Pentágono estima que China tendrá más de mil ojivas nucleares operativas para 2030.

“Han sido unos días realmente estupendos”, dijo Trump a reporteros.

"Acuerdos comerciales fantásticos" con China

Trump afirmó haber alcanzado "acuerdos comerciales fantásticos" y resuelto "muchos problemas" en su cumbre con Xi, pero horas después de que concluyera este viernes se desconocen los pormenores.

Trump viajó a Pekín con el objetivo de cerrar acuerdos en sectores como la agricultura, la aviación y la inteligencia artificial, además de paliar las diferencias en áreas geoestratégicas conflictivas.

El republicano afirmó que el líder chino ha accedido a ayudar a abrir el estrecho de Ormuz y a comprar aviones Boeing y más petróleo y soja estadounidenses. Pero no ha habido anuncios oficiales.

Preguntado sobre el tema, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino no confirmó ni desmintió las declaraciones de Trump. Esta cautela refleja el tono de la cumbre.

Trump describió a Xi como un "gran líder" y "amigo" pero Beijing fue más moderado.

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El viernes, el inquilino de la Casa Blanca afirmó que de la visita han surgido "muchas cosas buenas".

"Cerramos unos acuerdos comerciales fantásticos, excelentes para ambos países", celebró Trump, mientras Xi lo acompañaba por los jardines de Zhongnanhai, el complejo central del gobierno chino junto a la Ciudad Prohibida en Beijing. "Hemos resuelto muchos problemas diferentes que otras personas no habrían podido resolver", añadió.

Los presidentes de China, Xi Jinping, y de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: AFP

Un “hito”, la visita de Trump a China

Xi, por su parte, calificó la visita de su par Trump como un “hito”. “Hemos establecido una nueva relación bilateral, o más bien una relación constructiva, estratégica y estable”, afirmó.

Pero esta perspectiva optimista choca con algunas verdades en torno a los asuntos más delicados entre las dos superpotencias.

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Beijing ha mostrado poco interés público en los pedidos de Washington para que se involucre más en la solución del conflicto en Irán, aunque Trump afirmó en una entrevista con Sean Hannity, de Fox News, que Xi se había ofrecido a ayudar en sus conversaciones.

En las últimas semanas, el Departamento de Estado estadounidense ha acusado a empresas chinas de proporcionar imágenes satelitales al gobierno iraní y el del Tesoro ha tomado medidas contra refinerías chinas acusadas de comprar crudo a Teherán, así como a responsables del transporte de ese petróleo.

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