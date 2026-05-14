Chilpancingo. - Pobladores de la comunidad nahua de San Pedro Huitzapula Norte, en el municipio de Atlixtac, en la región de La Montaña de Guerrero, denunciaron que desde la noche del miércoles son atacados con drones artillados.

La mañana de este jueves, unas 80 personas dejaron sus casas y se desplazaron a la comisaría para refugiarse.

El Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan informó que la mañana del jueves, un grupo de mujeres se comunicó con ellos para denunciar los ataques.

La mañana de este jueves, unas 80 personas dejaron sus casas y se desplazaron a la comisaría para refugiarse. Foto: Especial.

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“La violencia de los Ardillos ha dejado muertos y familias desplazadas. Vivimos con mucho miedo, mientras las autoridades nos abandonan desde el 27 de abril. Volvieron a instalarse los criminales en Totolapa, Zoyaltepec, Huixtlatzala, Totoltemec, Mexcaltepec y Meyoltepec. Hasta la fecha siguen tirando balazos y bombas. Ya entraron a la población, quemaron casas y pusieron en peligro a mujeres y niños. Responsabilizamos a la policía comunitaria de San Juan Escalerilla, Evelyn Salgado y Claudia Sheinbaum de cualquier daño que sufra nuestra comunidad. Pedimos apoyo urgente”, denunció una de las mujeres que llamó a Tlachinollan.

Informó que entre las 80 personas desplazadas hay 17 niñas y 15 niños.

Los ataques, según el testimonio que difundió Tlachinollan, comenzaron el 27 de abril, pero se intensificaron la noche del miércoles 13 de mayo.

Denuncian ataques con drones en comunidad de Guerrero; reportan 80 personas desplazadas por violencia. Foto: Especial.

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A las 3 de la tarde, según Tlachinollan, los ataques seguían.

En un video difundido en redes sociales, se ve cómo un grupo de mujeres niños y niñas claman ayuda a las autoridades.

“Todas las mujeres, niñas y niños nos encontramos en la comisaría sin domir porque tenemos miedo de que lleguen los delincuentes. No hay quien nos ayude. Ya marcamos al batallón, al 911 y lo único que nos dicen es vamos a marcar, pero no hay nada. Así amanecemos todos los días con esta angustia”, reclamó.

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