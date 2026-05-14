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TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. - La Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y sobrevivientes de la , acompañada del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, (Frayba), iniciará la campaña "Me oy chapanel, oy jun o’ntonal" (Si hay justicia, hay paz).

La agrupación defensora, en un comunicado explicó que el objetivo de la campaña es recordar y pedirle, con carácter de urgente, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), que no retarde más la emisión del Informe de Fondo del Caso 12.790 Manuel Sántiz Culebra y Otros, (Masacre de Acteal).

La responsabilidad del gobierno mexicano en ese " crimen de lesa humanidad" está claramente sostenida, afirmó la agrupación.

En ese sentido la decisión de la CIDH será un paso importante para la verdad, y generar los mecanismos de investigación e identificación de los autores intelectuales de la masacre, cometida el 22 de diciembre de 1997, para que sean sujetos a juicio, y también se proceda a la reparación integral de los daños causados.

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La campaña será de 3 meses, del 14 de mayo al 12 de agosto, durante la cual se difundirá información mediante textos, imágenes, audios y videos con testimonios de los sobrevivientes de Acteal, así como la participación de los nietos de las 45 víctimas de la matanza.

En tanto, la CIDH no emita el informe de fondo, la violencia seguirá más fuerte en las comunidades próximas a Acteal, así como en otras zonas de Chiapas, además grupos delictivos y autores intelectuales de los asesinatos de Simón Pedro, del padre Marcelo y de los desplazamientos forzados, tendrán la tolerancia de seguir provocando inseguridad, violencia y terror.

Las Abejas recalcaron que de ahí surge la necesidad de realizar dicha campaña porque la matanza no debe continuar impune ni que los autores intelectuales sigan libres planeando estrategias de muerte, de despojo y burla al pueblo de México.

El informe pendiente, consideró que es un paso relevante para avanzar en la justicia y para determinar la responsabilidad internacional del Estado mexicano en el ataque de paramilitares, con la complicidad de funcionarios públicos, incluidos las fuerzas de seguridad y el Ejército mexicano

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El caso Acteal, expuso asimismo el Frayba, fue presentado en 2005, admitido por la CIDH en noviembre de 2010 y discutido en audiencia de fondo el 20 de octubre de 2015.

Ahí se presentó el estudio sicosocial de los antecedentes, factores asociados al hecho y manejo de la emergencia, consecuencias psicosociales e impacto colectivo en la comunidad de Acteal.

"A partir de ahí, el grupo Las Abejas de Acteal han sostenido una lucha para que dicho informe sea emitido; pero 22 años después de la presentación del caso ante la CIDH, continúa la espera, y una de las formas de solicitar que la CIDH cumpla con su mandato es la campaña.

Agregó el Frayba que la campaña también muestra la construcción de La Otra Justicia, ese camino de dignidad que los de Acteal han enseñado, es decir, su práctica cotidiana de paz, no olvido, solidaridad y autonomía comunitaria. Así como su acción política desde abajo y su cultura viva.

dmrr/cr

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