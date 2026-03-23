TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- En México no hay voluntad política para investigar, sólo hay justicia a modo, tal como lo evidenció la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el 12 de agosto de 2009 cuando liberó a los responsables confesos de la matanza de los 45 tzotziles en Chenalhó, afirmó la organización Sociedad Civil La Abejas de Acteal.

En aquella ocasión La Corte no escuchó el testimonio de los sobrevivientes, cuando el Centro de Investigación y Docencia Económica, A.C. (CIDE), "¿se prestó, o se vendió?, no sabemos, pero nos quedó claro que la justicia es para el que la puede comprar”, enmarcó.

Este domingo en Acteal durante una misa fueron recordados los 45 tzotziles asesinados el 22 de diciembre de 1997 por un grupo armado en esa comunidad del municipio de Chenalhó.

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Estamos a 20 años de haber presentado el caso Acteal, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, a 15 años de haber sido admitido, en cuyo transcurso han fallecido varios familiares de las víctimas que no conocieron la justicia del gobierno federal, expresó la agrupación en un comunicado.

Las Abejas han insistido a la CIDH que publique el informe de fondo confirmado en el caso 12.790, Manuel Santiz Culebra y Otros (Masacre de Acteal) México, porque consideran que es una necesidad y una prerrogativa a la que los sobrevivientes de ese múltiple asesinato tienen derecho.

Consideraron que la sequía que viven en sus comunidades es parecida a la sequía de la violencia y la injusticia que han padecido durante más de 28 años en los cuales el gobierno mexicano ha negado su responsabilidad en el caso Acteal, que cada día alimenta la impunidad del ataque que sufrieron las víctimas.

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"La impunidad del ataque que sufrieron nuestros hermanos por los paramilitares de Chenalhó, con la complicidad del gobierno, a pesar de las denuncias que realizamos en ese tiempo, para prevenir la violencia planeada por el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, y el trabajo sucio lo hicieron los paramilitares”, enfatizaron durante el encuentro en Acteal.

La memoria no olvida la verdad y la justicia que el Estado mexicano niega, a pesar de eso, aseguraron los sobrevivientes, no han podido callarlos y continúan resistiendo gritando la verdad de Acteal.

Duele también, denunció la organización, que la violencia pretenda apoderarse de la vida del planeta, con guerras de intereses económico ¿Para qué sirve el dinero y el poder si se pierde la vida? Las guerras nada más dejan cuerpos mutilados, pobreza, destrucción y muerte, nunca han tenido futuro, las guerras no traen la paz.

La agrupación recordó que durante este período también han levantado la voz para señalar violaciones a derechos humanos por parte de las policías y los abusos de autoridad durante operativos en otros municipios y en algunas de sus comunidades .

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