TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Niños integrados en la Organización Sociedad Civil Las Abejas, solicitaron a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que dicte ya el informe de fondo sobre la matanza de 45 tzotziles, cometida el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, municipio de Chenalhó.

Con dicho informe de fondo, expusieron, se busca que sean castigados los responsables del crimen múltiple, entre ellos “el principal autor intelectual, el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León".

En la carta enviada a ese organismo internacional argumentaron que que “ya han pasado muchos años y nosotros queremos que se castigue a los responsables intelectuales porque no han sido investigados y la violencia ha vuelto a nuestras comunidades.

Conmemoran a las víctimas de la matanza en Acteal en Chiapas. Foto: X @inahcampeche

"Nos cuentan nuestros padres que los disparos, enfrentamientos y desplazamientos que vemos y escuchamos hoy en día es lo mismo que se vivía” en la década de 1990 cuando se cometió la matanza de esos pobladores en esa región Altos de Chiapas.

En la misiva señalaron que "la masacre fue cometida durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, a quien nuestros padres y madres han señalado durante más de 27 años su responsabilidad, sin ser escuchados en ninguna instancia”.

Agregaron que por ese motivo, como descendientes de las víctimas, decidieron levantar la voz junto a sus padres, "porque nos duele lo que el Estado y los grandes empresarios nos han hecho con tal de obtener más riquezas".

Sobrevivientes de la matanza de Acteal colocan velas por las víctimas de la masacre ocurrida en 1997. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

"No les importa la vida de los pueblos originarios, ni la de los niños y las niñas; para ellos no somos más que basura, no les importa nuestro dolor, pues hemos sufrido la ausencia de nuestras abuelas y nuestros abuelos, de quienes jamás llegamos a conocer sus rostros y nunca pudimos sentir su cariño.

“Nos duele mucho no poder abrazarlos, ni escucharlos. Algunos de nosotros llevamos el nombre de ellos porque eso es lo que nos queda, sus nombres, sus historias, el recuerdo que nos cuentan nuestros padres”, relataron.

Liberan a implicados y señalan a expresidente Zedillo

Los manifestantes refirieron que en 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) liberó a los paramilitares confesos de la matanza de Acteal. Con esa resolución le demostró al pueblo mexicano "su complicidad y su incapacidad de impartir justicia”.

La carta dirigida a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos fue leída por una niña durante una misa con la que los integrantes de Las Abejas recordaron este jueves en Acteal a los 45 indígenas asesinados. Este acto lo realizan cada 22 de mes para recordar a las víctimas.

En la ceremonia religiosa la Organización Sociedad Civil Las Abejas expresó en un comunicado que en el marco de la violencia de 1997 a 1998, supieron que Zedillo Ponce de León se encuentra en México.

Señalan a expresidente Zedillo de matanza de Acteal, Chiapas. Foto: Captura de Pantalla

¿A qué vino con las manos manchadas de sangre? ¿A cosechar lo que sembró de los crímenes que cometió?: 11 campesinos desarmados, asesinados en la comunidad El Charco, 17 campesinos asesinados en Aguas Blancas, 8 campesinos en El Bosque y la masacre de Acteal cometida en el marco del plan de campaña Chiapas 94, cuestionó la organización.

Así, la presencia de Zedillo Ponce de León en el país es "una burla a la justicia y a las víctimas y sobrevivientes de los crímenes cometidos durante su gobierno”.

Aunque, agregó, la realidad actual es más peligrosa que en 1997 porque los paramilitares se convirtieron en sicarios. Hay más drogas y alcohol.

Llegan hombres armados a algunas comunidades, juegan en la cancha, convirtiéndolas en refugio de sicarios, todavía hay comunidades que se llaman zonas neutrales o campamentos de paz.

En Chiapas, añadió, se tienen comunidades en las que los niños no van a la escuela porque desde 2023 los maestros salieron por miedo y no regresaron.

Mientras no acabe la complicidad de las autoridades con el crimen organizado y sin verdadera seguridad "¡Chiapas no puede!”, destacó la organización de tzotziles.

