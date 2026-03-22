TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- El helicóptero Black Hawk en el que viajaba el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño y sus acompañantes, desprendió láminas de viviendas durante un aterrizaje en la comunidad Zaragoza de la zona alta de Tapachula.

En un video que circula en redes sociales se observa la aeronave adquirida por el gobierno para combatir la delincuencia en Chiapas, cómo vuelan los techos de las casas rurales y ponen en riesgo a los pobladores.

Las láminas son desprendidas por la potencia de las ráfagas de viento que el helicóptero. Las láminas se proyectan a viviendas próximas y algunas caen en el campo de aterrizaje.

Lee también Riña de "macheteros" en Ahome; familias huyen durante festejos sin detenidos

Expertos comentaron que ese tipo de navegación aérea incumple las normas de la aviación civil y los protocolos de seguridad establecidos al respecto.

Del helicóptero descendieron el secretario Aparicio Avendaño, otros funcionarios de seguridad y parte de su equipo de trabajo.

En redes sociales el titular de Seguridad fue criticado por esa acción y señalado de utilizar el Black Hawk como taxi aéreo para uso particular y de su comitiva.

Lee también Detienen a jóvenes por contaminar río en Aguascalientes; hallan osamenta en registro subterráneo

"Para lo que sirven los helicópteros, para que sólo paseen los funcionarios. Ya ni la presidenta ni Harfuch, ellos viajan en vehículos", escribió un usuario.

Aparicio Avendaño ha estado envuelto en señalamientos, después de que integrantes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, "Los Pakales", supuestamente, aparecieron en la narconómina del abatido Nemesio Oceguera ," El Mencho".

El secretario de Seguridad del Pueblo, de acuerdo con su declaración patrimonial , figura como dueño de una colección de autos clásicos, que obtuvo a un valor hasta 90% más bajo de los precios habituales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL