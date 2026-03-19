Más Información

Marina detiene y luego libera a hija de "El Mayo"; en operativo hubo además 11 muertos

Marina detiene y luego libera a hija de "El Mayo"; en operativo hubo además 11 muertos

FGR incorpora narconómina a carpeta; investiga a red de protección de "El Mencho"

FGR incorpora narconómina a carpeta; investiga a red de protección de "El Mencho"

Elecciones 2027: PRI, VERDE y MC ponen sus fichas en el tablero electoral; estos son los perfiles destapados en cada partido

Elecciones 2027: PRI, VERDE y MC ponen sus fichas en el tablero electoral; estos son los perfiles destapados en cada partido

Sheinbaum recibe en Cancún al presidente de Alemania; sostienen encuentro privado

Sheinbaum recibe en Cancún al presidente de Alemania; sostienen encuentro privado

“Golpe histórico” al huachicol fiscal cumple un año; así fue decomisado un buque con 10 millones de litros de diésel en Tampico

“Golpe histórico” al huachicol fiscal cumple un año; así fue decomisado un buque con 10 millones de litros de diésel en Tampico

CNTE bloquea paseo de la Reforma y exige reunión con Sheinbaum; rechaza diálogo con la SEP y Segob

CNTE bloquea paseo de la Reforma y exige reunión con Sheinbaum; rechaza diálogo con la SEP y Segob

Culiacán, Sin.- En un operativo aéreo y terrestre, en el que participaron elementos navales y de la Secretaria de Protección Ciudadana efectuaron una inspección en una finca propiedad de la familia de Ismael “” García, en la sindicatura del Salado, en donde fue detenida una persona del sexo masculino.

Los pobladores de la comunidad del Alamo, en dicha sindicatura a más de 120 kilometros al sur de Culiacán, reportaron que durante la madrugada, tres helicopteros blacchhawk, sobrevolaron la zona y luego uno de ellos descendió.

Según los datos que se conoce, las fuerzas federales, en forma inicial, retuvieron a tres personas en ese lugar, dos de ellas del sexo femenino, las cuales, fueron liberadas, tras asegurar a un civil, del cual se aduce es un trabajador de dicha finca rural.

Lee también

Operativo en finca ligada a “El Mayo” Zambada; fuerzas federales detienen a un hombre en Sinaloa. Foto: Especial
Operativo en finca ligada a “El Mayo” Zambada; fuerzas federales detienen a un hombre en Sinaloa. Foto: Especial

Los elementos navales y de las fuerzas de la Secretaría de Seguridad Federal desplegaron una inspeccón de varias viviendas del poblado del Alamo, sin que se conozca el objetivo de las acciones realizadas.

Sobre las identidades de las dos mujeres que fueron retenidas por varios minutos, no se tienen datos concretos, solo se habla que son familiares del “Mayo Zambada”, quien se encuentra preso en los Estados Unidos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]