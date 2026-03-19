Culiacán, Sin.- En un operativo aéreo y terrestre, en el que participaron elementos navales y de la Secretaria de Protección Ciudadana efectuaron una inspección en una finca propiedad de la familia de Ismael “El Mayo Zambada” García, en la sindicatura del Salado, en donde fue detenida una persona del sexo masculino.

Los pobladores de la comunidad del Alamo, en dicha sindicatura a más de 120 kilometros al sur de Culiacán, reportaron que durante la madrugada, tres helicopteros blacchhawk, sobrevolaron la zona y luego uno de ellos descendió.

Según los datos que se conoce, las fuerzas federales, en forma inicial, retuvieron a tres personas en ese lugar, dos de ellas del sexo femenino, las cuales, fueron liberadas, tras asegurar a un civil, del cual se aduce es un trabajador de dicha finca rural.

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Operativo en finca ligada a “El Mayo” Zambada; fuerzas federales detienen a un hombre en Sinaloa. Foto: Especial

Los elementos navales y de las fuerzas de la Secretaría de Seguridad Federal desplegaron una inspeccón de varias viviendas del poblado del Alamo, sin que se conozca el objetivo de las acciones realizadas.

Sobre las identidades de las dos mujeres que fueron retenidas por varios minutos, no se tienen datos concretos, solo se habla que son familiares del “Mayo Zambada”, quien se encuentra preso en los Estados Unidos.

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