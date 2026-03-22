Culiacán, Sin.- Un nuevo pleito, entre jóvenes denominados “macheteros”, se registró durante los festejos del ejido “Benito Juárez”, en el municipio de Ahome, sin que se reportaran personas heridas o detenidas.

Se conoció a través de las redes sociales que decenas de familias con sus hijos menores que disfrutaban de juegos mecánicos y de cenas con antojitos tuvieron que buscar refugio, al percatarse que varios jóvenes a bordo de motocicletas llegaron machetes y se enfrascaron en una nueva riña con otros jóvenes “macheteros”.

El Secretario de Seguridad Pública Ciudadana de Ahome, Carlos Francisco Rodriguez Ponce dijo que fue necesario reforzar los protocolos de protección al calendario de festividades que se tienen programadas en varios poblados, ante lo recurrente de este tipo de pleitos entre jóvenes que se presume laboran en los campos.

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Señaló que los participantes en la nueva riña que tuvo lugar en el ejido Benito Juárez, no hubo personas detenidas, ni lesionadas, ya que cuando llegó la policia, los participantes ya se habían retirado del lugar en motocicletas,

Antonio Menéndez del Llano Bermúdez, presidente municipal de Ahome indicó que ante lo repetitivo de estos enfrentamientos, los miembros del cabildo, mantienen en estudio, nuevas disposiciones para limitar fuera de las áreas de trabajo la portación de machetes por constituir armas de tipo punzocortante.

Precisó que se tiene que dar un marco legal para que la policia pueda detener y enviar a barandilla a una persona que porte un machete fuera de sus áreas de trabajo en el campo, a fin de evitar nuevos conflictos violentos.

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Otros ataques con machete

El pasado doce de enero, se registró una nueva agresión con machetes a un joven identificado como Julián “N”, de 19 años de edad, en la comunidad de la Florida, en el municipio de Ahome, el cual tuvo que ser auxiliado por vecinos y trasladarlo a un hospital al presentar heridas en la cabeza y cuerpo.

Los datos aportados sobre este nuevo hecho de violencia, es que la víctima, se encontraba caminando por la calle principal, cuando dos personas jóvenes a bordo de una motocicleta lo alcanzaron y le reclamaron algo, por lo que se inició una riña.

Uno de los presuntos atacantes, saco un machete y lo atacó en varias ocasiones, por lo que al verlo caer herido al piso, subieron a la motocicleta y se alejaron rápidamente, mientras Julián “N”, era auxiliado por vecinos al presentar heridas en la cabeza y cuerpo.

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El personal del Hospital General de los Mochis que ingresó al joven herido notificó del hecho a la Fiscalía General del Estado, la cual abrió una carpeta de investigación para identificar y detener a los presuntos agresores.

Un mes antes, durante la celebración de una fiesta en el ejido Independencia del municipio de Ahome, se registró una riña en la que intervinieron un grupo de los denominados “macheteros”, por usar como arma la herramienta del trabajo en el campo, los cuales lesionaron a tres jóvenes asistentes.

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