Culiacán, Sin.- En operativos de reacción a denuncias anónimas a las líneas de emergencia, en zonas distintas de Culiacán, cuatro personas del sexo masculino, de apariencia jóvenes, fueron detenidos, uno por robo a comercio y el resto por portar armas automáticas, cargadores y drogas.

Las autoridades de seguridad informaron que el Grupo de Operaciones Especiales respondió a una notificación de la línea de emergencia, en el sentido que en el parque de los Ángeles Pomona, del fraccionamiento los Ángeles, se encontraban personas armadas y ofrecían a la venta drogas.

Al acudir al sitio, el personal de seguridad estatal observó a tres jóvenes, los cuales al notar su presencia intentaron huir del parque, sin embargo fueron detenidas tres personas del sexo masculino, a los que se les encontró un fusil AK-47, una pistola, dos cargadores y treinta cartuchos útiles calibre 7.62X 39 mm.

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También, se les aseguró 300 sobres de plástico con un polvo blanco, con las características del cristal, 80 sobres de plástico, con un polvo blanco, con las características a la cocaína, por lo que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

En un segundo hecho, personal de la Policía Estatal Preventiva fueron alertados que en la colonia Nueva Galicia, en Culiacán, se había presentado un robo de mercancía, cuyo presuntos responsable había sido retenido por elementos de seguridad privada.

La persona detenida, se apariencia joven, se le acusó de haberse oculto debajo de sus ropas diversas mercancías e intento salir del establecimiento sin pagarlas, por lo que el personal de seguridad de la tienda logró detenerlo.

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