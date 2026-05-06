Mientras el Partido Acción Nacional (PAN) exigió la detención y extradición inmediata del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, Morena acusó a la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, de traición a la patria por permitir la intromisión de agentes extranjeros en territorio nacional y violentar con ello la Constitución.

La mandataria Campos Galván (PAN) criticó que, mientras se habla mal de quien desmantela un narcolaboratorio, a Rocha Moya “se le defiende a capa y espada”.

“A uno se le habla mal por desmantelar un laboratorio, por impedir que la droga llegue a las familias, a nuestros niñas y niños, y al otro se le defiende a capa y espada. Otra vez, recuerdo lo dicho la semana pasada, vámonos enterando de quién es quién”, dijo Campos Galván al concluir la ceremonia por el aniversario de la Batalla de Puebla en Chihuahua.

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En respuesta, a través de redes sociales, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, aseguró que la gobernadora de Chihuahua miente, pues la investigación sobre su caso no es por desmantelar un narcolaboratorio.

“La gobernadora Maru Campos miente. La investigación en Chihuahua no es por desmantelar un narcolaboratorio; el gobierno de México ha desmantelado más de 2 mil 500 en todo el país.

“El fondo es otro: provocar la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional, violentando la Constitución y la soberanía de México. Eso es traición a la patria. Usted debe ser juzgada”, señaló Montiel Reyes.

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En tanto, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, exigió la detención inmediata y la extradición a Estados Unidos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de todo su círculo.

El dirigente también calificó a Rocha Moya como un “traidor a la patria”; argumentó que no existe mayor traición que agredir a quienes se juró proteger al aliarse con el crimen organizado.

En Torreón, Coahuila, donde estuvo para el arranque de campañas de los aspirantes a una diputación local, Romero Herrera dijo que la exigencia se fundamenta en las recientes investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos y un Gran Jurado en Nueva York, que han judicializado carpetas de investigación por presuntos delitos contra la salud y vínculos con el narcotráfico.

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Romero Herrera también anunció que exigirá ante la Comisión Permanente que se aplique el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos de manera expedita, pues explicó que son conscientes de que están sujetos al derecho internacional en materia de extradición.

Para Romero Herrera, si no se cumple con el derecho internacional se trata de una justificación para no cumplir.

“Si eso se defiende, quiere decir que se sigue dirigiendo un partido, a un movimiento, y no se dirige el país”, comentó en mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Sobre la petición de que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, solicite licencia para que sea investigada por el caso de la CIA, el presidente del partido aseguró que es un rotundo negativo.

Jorge Romero Herrera calificó como “absolutamente incomparables” y “ridículos” los señalamientos contra la mandataria chihuahuense frente a las acusaciones que pesan sobre el exgobernador de Sinaloa.

Argumentó que los ataques en contra de María Eugenia Campos Galván son una represalia política por no pactar con el crimen organizado y haberse atrevido a desmantelar narcolaboratorios.

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Sobre el anuncio que hizo la Fiscalía General de la República (FGR) en el sentido de que se llamará a declarar a 50 agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, como parte de la investigación que se realiza en torno al caso de la presencia de agentes estadounidenses en el operativo en el que se encontró un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara, la gobernadora Maru Campos afirmó que hay un requerimiento y se va a contestar en los términos que se debe contestar.

Por su parte, el encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz Soto, indicó que la Fiscalía General de la República ha enviado varios requerimientos en relación con este caso.

“Esos requerimientos están turnados a la unidad creada para tales efectos y será esa unidad quien brinde información con relación a ello”, explicó.

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Desde Torreón, Coahuila, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, pidió a la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, que no utilice los programas sociales en los proyectos de su partido, de cara a la próxima elección concurrente.

“Bien vale la pena decirle a la presidenta nacional de Morena, quien claramente antes manejaba los programas sociales, [que] ojalá y pueda poner un punto y aparte, ojalá y su etapa como secretaria de Estado haya terminado, y ahora no se mezclen los programas sociales en ningún tipo de decisión partidista”, comentó.

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cdm