Legisladores del PAN rechazaron los señalamientos de la nueva líder de Morena, Ariadna Montiel, quien calificó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, como traidora a la patria por permitir la actuación de agentes de la CIA en México, y reviraron al afirmar que los verdaderos traidores a la patria son gobernadores y políticos de Morena ligados al narco, como Rubén Rocha.

El senador del PAN, Marko Cortés, dijo que Morena es “candil de la calle” al tratar de calificar a la gobernadora de Chihuahua de traidora a la patria y ocultar al narcogobernador Rubén Rocha. “Yo podría señalar que Morena es candil de la calle y oscuridad en su casa. Pretenden enjuiciar a la gobernadora Maru Campos por combatir al crimen, mientras protegen a sus propios gobernadores y funcionarios señalados por vínculos con el narco”.

Al responder a los señalamientos de Ariadna Montiel, dijo que es “una hipocresía monumental. Dicen defender la soberanía, pero la soberanía se pierde cada vez que el Estado cede territorio al crimen organizado”.

Lee también Dirigente del PAN exige extradición a EU de Rubén Rocha Moya; es un "traidor a la patria" al aliarse con el crimen organizado, asegura

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, rechazó los señalamientos de la dirigente de Morena en contra de Maru Campos, y dijo que el régimen de la Cuarta Transformación la “quiere quemar con leña verde” para ocultar el narcogobierno de Rubén Rocha.

“La tragedia consiste en que un narcopartido gobierna México. Vean la contradicción de lo que estamos viviendo. Por un lado, quieren procesar, quieren quemar en leña verde a una gobernadora porque en su estado no se pacta con el crimen organizado, porque se atrevió a desmantelar un narcolaboratorio”.

El vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Saúl Téllez, afirmó que Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, trata de desviar la atención de las acusaciones por narcotráfico en contra del gobernador Rubén Rocha Moya, llamando “traidora a la patria” a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

Lee también Vicefiscal de Sinaloa solicita licencia para atender cualquier requerimiento; es uno de los acusados por EU de delincuencia organizada

“Los verdaderos traidores a la patria [son de] Morena, sus gobernadores, sus dirigentes, el gobierno emanado de Morena que se alió con el narco, dejando en desventaja al pueblo de México, entregándoles áreas territoriales, extensiones de nuestro país únicamente al narcotráfico”, expresó.

Saúl Monreal, senador por Morena, lamentó que la gobernadora de Chihuahua no haya pedido licencia. “El que nada debe, nada teme, y ella debió haber pedido licencia. Es lo mejor, que enfrente a la justicia. Porque ella trae una investigación de por medio de parte de la Fiscalía General de la República, y más con cuando son 50 implicados y que los están investigando, la primera que debió poner el ejemplo es ella.

“¿Por qué no avisó a las autoridades mexicanas del ingreso de agentes de la CIA? Eso es una violación gravísima, porque viola el [artículo] 40 constitucional, la Ley Nacional de Seguridad Pública y, sobre todo, la soberanía nacional. Debe ser juzgada por traición a la patria. Ahí lo dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí está muy específico y debe de ser juzgada, incluso sancionada y, sobre todo, juzgada por traición a la patria”.

Lee también CIA, puerta de entrada a procesos injerencistas: Citlalli Hernández; "El PAN decidió ser el partido de los gringos", acusa

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm