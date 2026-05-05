El senador del PAN, Marko Cortés dijo que Morena es “candil de la calle” al tratar de calificar à la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos de traidora à la patria y ocultar al narco gobernador, Rubén Rocha.

“Yo podría señalar que Morena es candil de la calle y oscuridad en su casa. Pretenden enjuiciar a la Gobernadora Maru Campos por combatir al crimen, mientras protegen a sus propios gobernadores y funcionarios señalados por vínculos con el narco”.

Al responder a los señalamientos de Ariadna Montiel, dijo que es “una hipocresía monumental. Dicen defender la soberanía, pero la soberanía se pierde cada vez que el Estado cede territorio al crimen organizado” .

Lee también “A uno se le habla mal por desmantelar un laboratorio y al otro se le defiende a capa y espada”: Maru Campos

“Traición a la patria es pactar con delincuentes y abandonar a las familias a su suerte, que es exactamente lo que ha hecho el régimen morenista”.

Dijo que la Gobernadora Campos está haciendo el trabajo que el Gobierno Federal abandonó. No pueden confundir cooperación con sumisión; lo que realmente vulnera la Constitución es la omisión criminal ante la violencia.

“Además, Ariadna Montiel no tiene autoridad moral para hablar de justicia cuando viene de administrar la opacidad de los programas sociales. Nosotros lo señalamos desde el 2021, el tiempo nos dio la razón”, agregó Marko Cortés.

Lee también Dirigente del PAN exige extradición a EU de Rubén Rocha Moya; es un "traidor a la patria" al aliarse con el crimen organizado, asegura

Los verdaderos traidores a la patria son Morena: diputado Héctor Saúl Téllez

El vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Saúl Téllez, afirmó que Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, trata de desviar la atención de las acusaciones por narcotráfico en contra del gobernador Rubén Rocha Moya, llamando “traidora a la patria” a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

“Los verdaderos traidores a la patria es Morena, sus gobernadores, sus dirigentes, el gobierno emanado de Morena que se alió con el narco, dejando en desventaja al pueblo de México, entregándoles áreas territoriales, extensiones de nuestro país únicamente al narcotráfico”, expresó.

El legislador panista dijo que “Ariadna Montiel señala la paja en el ojo ajeno, pero no señala la viga en el propio, donde están los verdaderos narcotraficantes”, y acusó que existen más señalamientos de presuntos nexos de gobernadores morenistas con el crimen organizado.

Lee también Maru Campos rechaza invitación al Senado por caso de agentes de la CIA en Chihuahua; "No vamos a asistir porque no es obligatorio", dice

“También hay señalamientos, empiezan a crecer, como es sobre Marina del Pilar, sobre Américo Villarreal, sobre Mara Lezama y sobre el gobernador de Michoacán, hay varios gobernadores que están siendo señalados de este vínculo con el narcotráfico, y de la forma en que se aliaron para transgredir la voluntad popular y llegar al poder con un claro contubernio con el narcotráfico”, manifestó.

El diputado Téllez Hernández refirió que el gobierno federal debe cumplir con el tratado de extradición, y detener al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

“Es claro el tratado de extradición que se firmó, y lo que debe de hacer el Estado mexicano es dar certeza, legalidad a los acuerdos internacionales celebrados, de esa forma, lo que pedimos es la detención inmediata de Rocha Moya y no tenerlo custodiado con recursos públicos del Estado”, dijo.

Lee también Maru Campos cuestiona a senador Enrique Inzunza luego de aparecer en lista roja de EU; “vámonos dando cuenta quién es quién”, dice

“Quieren quemar en leña verde a Maru Campos”: Anaya

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, rechazó los señalamientos de la nueva dirigente de Morena, Ariadna Montiel al acusar de traición a la patria a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos y dijo que el régimen de la 4T la “quieren quemar con leña verde” para ocultar el narco gobierno de Rubén Rocha.

“La tragedia consiste en que un narco partido gobierna México. Van la contradicción de lo que estamos viviendo. Por un lado, quieren procesar, quieren quemar en leña verde a una gobernadora porque en su estado no se pacta con el crimen organizado, porque se atrevió a desmantelar un narco laboratorio”.

“Y su argumento, dicen ellos, es porque presuntamente, hay que ver si es cierto o no, una agencia extranjera le dio información sobre la ubicación del narco laboratorio. ¿Ustedes creen que lo que les molesta es saber de dónde vino la información? O lo que les molestas es que a sus socios los narcos la gobernadora del estado les desmanteló el narco laboratorio”.

“Y, por el otro lado, protegen a un narco gobernador, porque Rubén Rocha Moya es acusado por un gran jurado de Estados Unidos”, apuntó el senador panista.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov