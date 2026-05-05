Chihuahua.- La gobernadora Maru Campos Galván (PAN) presidió la ceremonia conmemorativa por el CLXIV aniversario de la Batalla de Puebla, en la que afirmó que "servir a México es el más alto honor".

El general Edilberto Jasso Godoy, jefe de Estado Mayor de la 5/a Zona Militar, habló de la importancia que tiene la toma de protesta de los jóvenes, mujeres y hombres, del servicio militar nacional en esta fecha histórica.

Jasso Godoy aseguró que este acto vincula a las nuevas generaciones con el legado de quienes han defendido a México a lo largo de su historia, pues asumen una responsabilidad que trasciende lo individual para convertirse en un compromiso con la patria, con sus instituciones y con las generaciones futuras.

Y precisó: "Que sea un recordatorio permanente de que servir a México es el más alto honor”.

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En la explanada del parque El Palomar, se realizó la ceremonia conmemorativa del CLXIV aniversario de la Batalla de Puebla, combate en que las fuerzas mexicanas se enfrentaron al ejército francés, el 5 de mayo de 1862.

Bajo la sombra de la monumental bandera que fue izada a toda asta para recordar este hecho ocurrido en la segunda intervención francesa, en la que los mexicanos lucharon por la defensa y dignidad de la nación, se realizó un enlace con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien tomó protesta de bandera a los soldados del Servicio Militar Nacional (SMN).

Los jóvenes se comprometieron a honrar y defender este emblema de la patria mexicana, que simboliza la independencia, el honor y la integridad del territorio.

Y en su mensaje el general Edilberto Jasso Godoy, jefe de Estado Mayor de la 5/a Zona Militar, indicó que esta toma de protesta se enmarca en una de las fechas más significativas de la historia nacional, cuando las fuerzas mexicanas defendieron el país en un episodio que no solo representa una victoria militar, también es muestra de la capacidad de México para unirse por su independencia.

En el presídium estuvieron el general Humberto Ibarra, comandante de la III Región Área Militar; la magistrada Marcela Herrera, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado; el diputado Guillermo Ramírez, presidente del Congreso del Estado; el coronel Williams Conrady Chavarría, comandante de la 21/o Coordinación de Unidad de la Guardia Nacional Chihuahua.

Así como el general José Velázquez, comandante del Grupo de Base Aérea No. 3; el coronel Carlos Sánchez, comandante del 23 Batallón de Infantería; Francisco Sáenz Soto, encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado; Santiago De la Peña, secretario general de Gobierno; Gilberto Loya, secretario de Seguridad Pública y Hebert Arturo Villa, jefe de la oficina de la Junta Municipal de Reclutamiento.