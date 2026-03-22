Cuautitlán, Méx.— “No les voy a pedir más de lo que ya tengo”, dijo la señora Estela Guerrero Quijano, quien lleva 40 años viviendo en el pueblo de San Mateo Ixtacalco, al referirse a la posibilidad de ser reubicada debido a la construcción del Tren México-Querétaro, ya que su casa fue construida a menos de seis metros de las vías ferroviarias.

La mujer de la tercera edad, que vive en la calle cerrada de Miraflores, esquina con Río de la Loza, explicó a EL UNIVERSAL que personal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), marcó hasta dónde llegaba el derecho de vía del gobierno federal y con esas mediciones se quedaría sin entrada y salida, pues la línea que pintaron de color blanco quedó a menos de un metro de su pared y con color rojo señalaron el punto al que llegaría la vía.

La señora Estela cuenta que la Sedatu marcó hasta dónde llegaba el derecho de vía y con esas mediciones se quedaría sin la entrada y salida de su casa. Foto: Arturo Contreras/ EL UNIVERSAL

“No nos vamos a negar. Ahorita nos dicen que vienen viendo lo del derecho de vía nada más y hay muchos comentarios igual sobre quitarnos o reubicarnos. Hace falta que ya nos digan qué pasará”, mencionó Estela Guerrero.

Recordó que cuando llegó a vivir no tenía la vía del tren a un lado, ya que esa fue construida después, hace unos 20 años, según calculó, y de esa obra dejaron durmientes que se usaron para cubrir un registro de drenaje que fue introducido con cooperaciones de pobladores de San Mateo Ixtacalco.

“Yo sí estaría dispuesta a reubicarme. Ya platicamos entre los vecinos de que si hay posibilidad de que nos reubiquen, sí lo haríamos”, contó y abundó que en el censo le preguntaron cuántas personas viven en la casa, que en su caso son cinco, entre su hermana, su hijo, dos nietos y ella.

Mientras que Gilberto Bautista, quien vive en esa misma cerrada desde hace más de 30 años, comentó que esta semana se acercó a funcionarios de la Sedatu que vio caminando por el centro de San Mateo Ixtacalco para preguntarles si tenían algún avance respecto a una posible reubicación.

Le respondieron compartiendo información relacionada a la posible documentación que les solicitarían a los habitantes en ese estatus, entre los que se encuentran título de propiedad o escrituras, contrato de compraventa, boleta predial y clave catastral, comprobante de domicilio, identificación oficial, CURP y acta de matrimonio, para conformar el expediente.

También sostuvo que la última vía surgió hace 20 años, por lo que aseguró que su familia no invadió el derecho de vía cuando edificaron la vivienda, y señaló que una de las solicitudes más puntuales que hace a la autoridad es que sean respetados como vecinos con antigüedad en el pueblo.

“No nos oponemos al progreso, tenemos la certeza de que es un gobierno humanista que ya nos han dicho que no nos van a quitar nuestros patrimonios. No pedimos que nos lleven a las Lomas o algo así, reubíquenme. No pedimos más. Confío en las autoridades aun y cuando podría estar en riesgo mi patrimonio. Yo soy trailero y trabajo aquí y en Estados Unidos y me doy cuenta que sí estamos creciendo, pero que nos digan si nos van a reubicar y en dónde”, dijo Gilberto Bautista.

Los vecinos que viven cerca de la vía del tren señalan que no se niegan a ser reubicados, pues no están en contra del progreso, pero piden que les informen bien y que todo sea transparente. Foto: Arturo Contreras/ EL UNIVERSAL

El vecino destacó que no ha existido comunicación por parte de las autoridades para conocer a detalle el proyecto, por lo que pidió se fortalezca ese vínculo de información y que esta sea transparente.

En su familia, expuso, ya se asesoraron legalmente y la recomendación que recibieron es no entregar ningún tipo de documentación hasta no conocer cuál es el planteamiento de la Sedatu. “No hay información, hay incertidumbre por parte de los habitantes de perder nuestros patrimonios".

“No estoy pidiendo que nos hagan una mansión. Así como está, no pedimos más nada. Que no nos vayan a querer dar una casita cuando mi casa está valuada en alrededor de 6 millones de pesos, no los voy a pedir; que me hagan la casa así como está”, expresó el señor Gilberto.

Además, dijo que se han sentido agredidos con comentarios de los funcionarios que han hecho las visitas, pues hubo quienes cuestionaron el por qué se fueron a vivir ahí sabiendo que el tren pasa a un lado, “y hace 30 o 40 años a mí mamá le alcanzó para comprar aquí, a lo mejor fue para lo que tuvo. Queremos la seguridad de que no vamos a perder nuestros patrimonios”.

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