Atizapán de Zaragoza, Méx.— “Hemos caído en la dicotomía en la que en un mismo día una colonia puede no tener agua en la mañana e inundarse en la noche, lo que nos refleja que no es que haya falta de agua, sino cómo la gestionamos”, afirmó el director general de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano municipal, Ramón Jarquín.

Señaló que el problema de la falta de agua se agravó en el municipio con la reducción del suministro del Sistema Cutzamala en 2024, cuando se registró una sequía en las presas.

De recibir mil 200 litros por segundo, el municipio pasó a recibir apenas 350 litros, dejando a diversas colonias sin agua. A esto se suma el deterioro ambiental: barrancas contaminadas, urbanización desordenada y pérdida de zonas de infiltración.

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“Los pozos ya no van a ser una opción viable, va a llegar un momento en el que se va a volver fundamental pensar en un nuevo sistema de gestión hídrica”, advirtió el funcionario.

Frente a este escenario, el gobierno municipal de Atizapán de Zaragoza comenzó a plantear un cambio de paradigma: transformar el territorio en una Ciudad esponja.

Un modelo que busca captar, retener, infiltrar y reutilizar el agua de lluvia, al tiempo que contribuye a disminuir el calentamiento urbano e incrementar las áreas verdes, y que se ha implementado en ciudades como Copenhague y en China, comentó Ramón Jarquín.

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“La Ciudad esponja tiene que ver con un proceso de adaptación. Hay que adaptar la ciudad para que sea capaz de desacelerar, retener el agua y, en algunos casos, infiltrarla y, en otros, almacenarla para aprovecharla como una nueva fuente de abastecimiento”, explicó Jarquín.

La estrategia incluye desde sistemas de captación de lluvia hasta jardines que sustituyen el pavimento por áreas verdes en puntos estratégicos, lo que además permite refrescar el entorno urbano.

“Lo que queremos es interceptar el flujo del agua en su camino, esas nuevas áreas verdes van a estar direccionadas a captar el agua que escurre sobre las vialidades”, detalló.

El plan contempla identificar zonas donde el suelo permite la infiltración para recargar acuíferos, así como espacios donde el agua pueda almacenarse en represas urbanas. También considera la restauración de ríos y barrancas que están contaminadas.

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El modelo se estructurará en tres niveles: grandes espacios o “núcleos” que serán las áreas naturales protegidas, así como barrancas; parques barriales como “nodos” y corredores verdes en las calles.

Uno de los primeros proyectos será el Parque de los Ciervos, que funcionará como caso demostrativo tras su rehabilitación integral que está en proceso.

Para establecer la Ciudad esponja en Atizapán de Zaragoza, el director precisó que la base será el Plan de Desarrollo Urbano, en el que se establecería la normatividad.

Por ejemplo, las nuevas construcciones estarán obligadas a conservar árboles preexistentes, captar y aprovechar el agua de lluvia, además se incluirá un catálogo de especies vegetales nativas y endémicas que favorezcan la infiltración.

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El director de Desarrollo Territorial y Urbano reconoció que el proyecto depende de un factor clave: la participación ciudadana.

“Se tiene que construir socialmente. Si la gente sigue tirando basura en las barrancas, este proyecto solamente va a ser un buen deseo”, advirtió.

El municipio inició foros denominados Diálogos por el mejoramiento urbano, con el fin de que los propios habitantes elijan y cuiden las intervenciones en sus calles.

En esta administración, de acuerdo con el funcionario, se prevé sentar las bases con el Plan de Desarrollo Urbano, el Catálogo de Especies Vegetales y al menos cuatro proyectos piloto, dentro de una política integral llamada Atizapán Verde, entre los que destaca la rehabilitación del Parque de los Ciervos y tres áreas verdes más entre nodos y corredores, que se encuentran en estudio.

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La secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, Alhely Rubio Arronis, destacó que el modelo de Ciudad esponja no sólo atiende el problema hídrico, sino que genera beneficios ambientales, urbanos y de salud.

Vecinos han empezado a notar mejoras en Jardines de Atizapán y consideran que el proyecto puede ser positivo para la comunidad. Foto: Santiago Cadena/ EL UNIVERSAL

Indicó que este modelo que está impulsando el gobierno de Atizapán de Zaragoza permite transformar las ciudades a partir de infraestructura verde, como árboles urbanos, jardines polinizadores y camellones vegetados.

“Van a bajar la temperatura, mejorar la filtración del agua, disminuir la erosión del suelo y ayudar a conservarlo”, explicó.

Añadió que estos espacios favorecen la captación de agua de lluvia y reducen inundaciones, al tiempo que impulsan la recuperación ambiental en zonas urbanas.

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Parque lineal

Uno de los proyectos que ya se desarrolla en Atizapán de Zaragoza es la rehabilitación del parque lineal en Jardines de Atizapán, donde vecinos han comenzado a ver cambios, aunque advierten que aún hay retos importantes.

María Elena Flores, vecina de la zona, dijo que la problemática principal siguen siendo las inundaciones. Opinó que este proyecto puede ser positivo para la comunidad.

“La idea del jardín me parece bien porque mucha gente camina, trota y saca a pasear a sus perros”, indicó. No obstante, advirtió sobre la falta de cultura cívica, ya que “muchas personas sacan a pasear a sus perros y no limpian las heces”.

“Un jardín está bien, pero ojalá se pueda captar el agua o dar un mayor desazolve a la colonia, eso sería mucho mejor”, señaló.

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Guillermo Niño, también vecino de la zona, afirmó que el abandono de las áreas verdes se prolongó durante años. “Esta zona la abandonaron mucho. Antes era una colonia tranquila, limpia y espaciosa, pero ahora ya no”.

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