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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas para las primeras horas de mañana en la alcaldía Tlalpan.
Se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 01:00 y las 08:00 horas del domingo 22 de marzo de 2026.
Asimismo, se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta.
Se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, durante el mismo periodo de tiempo.
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Por ello se recomienda a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
Además, lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Si usas calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 555683 2222 de la dependencia.
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