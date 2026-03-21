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Una enorme luna ubicada en el Paseo de la Reforma a la altura de la Glorieta de la Diana Cazadora sorprendió a los capitalinos. La pieza forma parte del Festival Internacional de Luces (Filux) 2026 que llegó a la Ciudad de México con la exposición “Solo la luz, primavera”.

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La muestra reúne 13 obras lumínicas que estarán disponibles del 20 al 29 de marzo, en un horario de 19:00 a 23:00 horas.

La piezas se encuentran distribuidas en diferentes puntos del Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta la Puerta de los Leones, en Chapultepec

Foto: Instagram
Foto: Instagram

Entre las piezas se encuentra "Museum of the Moon", una luna gigante que simula el satélite con gran detalle, y "Valle de las mariposas", una instalación de mariposas luminosas que se posan sobre ramas hechas de luz, creando un paisaje envolvente en el espacio.

También está "A Tempo", una estructura monumental fragmentada que, a través de animación, realiza un recorrido lumínico; así como "Raíz que toca el cielo", que representa un vínculo entre lo terrenal y lo sensible, con referencias a las jacarandas.

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afcl

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