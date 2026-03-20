Las alcaldías Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Xochimilco dieron a conocer la suspensión para la venta de bebidas alcohólicas durante algunos días de marzo y abril de 2026, con motivo de distintas festividades religiosas.

En la Gaceta Oficial, la alcaldía Cuajimalpa precisó que la medida se aplicará a partir de las 00:00 horas del jueves 2 de abril y hasta las 23:59 horas del domingo 5 de abril, en establecimientos mercantiles de la demarcación.

En el caso de alcaldía Magdalena Contreras, la medida aplicará desde el sábado 21 de marzo hasta el lunes 23, en un horario posterior a las 18:oo horas y hasta las 23:59 horas, en los establecimientos mercantiles y vía pública ubicados en el Pueblo de San Bernabé Ocotepec.

Leer también: Alcaldía Cuauhtémoc retira marquesina en antiguo Cine Tlatelolco; era un peligro para transeúntes

Por su parte, la alcaldía Xochimilco ordenó la suspensión de actividades para la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones, desde las 00:00 horas del 20 de marzo y hasta las 23:59 horas del 28 de marzo, con motivo de las fiestas patronales en tres puntos de la demarcación.

De esta forma, en la colonia San José de las Peritas, así como en el pueblo de Santiago Tepalcatlalpan, aplicará la medida los días 20 y 21 de marzo; mientras que en Barrio de San Antonio, será del 20 al 28 de marzo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr