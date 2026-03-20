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La dio a conocer que, tras reportes vecinales, se dio inicio a los trabajos para el .

Estos trabajos los realiza en conjunto personal de la , en coordinación con la Policía Auxiliar de "Blindar Cuauhtémoc" y la Dirección Territorial correspondiente.

En un comunicado, la alcaldía precisó que se trata de una medida preventiva para reducir riesgos a vecinas, vecinos y peatones que transitan por la zona.

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Por instrucciones de la alcaldesa , se mantendrá informados a vecinas y vecinos sobre el avance y conclusión de los trabajos.

Lo anterior, luego de que vecinos denunciaron que personas en situación de calle ingresaron a las instalaciones del cine, cuya estructura, señalaron, es un peligro para los transeúntes debido al estado de abandono en el que se encuentra.

En el grupo de Facebook “Vecinos Unidos por Tlatelolco” habitantes de la zona evidenciaron con fotografías y videos el deterioro del inmueble.

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cr

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