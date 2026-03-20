La Ciudad de México recibirá la primavera con la primera edición del “Festival de las Flores de Primavera y Ornamentales”, en el Monumento a la Revolución, en el que más de 50 productores del suelo de conservación como Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan expondrán más de 10 mil especies de flores y plantas.

Al encabezar la inauguración del festival, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que se espera una derrama económica de unos 300 mil pesos diarios para los productores que participan en esta feria, por lo que invitó a los capitalinos a visitarla y adquirir flores del suelo de conservación.

“Hoy tenemos más de 50 productores, siete territorios, muchos stands de floricultura, todos del suelo de conservación, y esperamos una derrama económica de 300 mil pesos diarios, en esta feria, para los productores. Tenemos 10 mil especies diferentes en esta feria, que los invitamos a que vengan a consumir”, dijo.

Participarán 50 productores de las alcaldías de Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan. Foto: Especial

Lee también Trasladan en helicóptero a dos lesionados por explosión de gas en Coacalco; serán llevados al hospital Magdalena de las Salinas en la CDMX

Tras hacer un recorrido por los stands de floricultura, la mandataria capitalina resaltó que cada día se espera la llegada de unos 10 mil visitantes a este festival, para dar la “bienvenida a la primavera y llenar nuestra ciudad con muchos colores y muchas flores”.

En su oportunidad, la secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, destacó que sin contar la producción de flores de cempasúchil y nochebuena que se dan en temporada, en la CDMX se alcanzó una producción de más de 7 millones de flores de distintas variedades provenientes de las 60 hectáreas donde se producen flores del suelo de conservación.

Se espera la llegada de 10 mil visitantes diarios al festival. Foto: Especial

Uno de los atractivos de este Festival es un museo al aire libre dedicado a las flores, que cuenta con cinco estaciones en las que se explica la diversidad de flores que hay en la CDMX, la importancia de los polinizadores, el uso de las flores, entre otros aspectos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. vr/cr

Noticias según tus intereses