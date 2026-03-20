Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) ejecutaron dos cateos en inmuebles de la alcaldía Cuauhtémoc, a través de los cuales se capturó a cinco sujetos y se aseguraron aproximadamente ocho toneladas de autopartes, así como varias dosis de droga.

La SSC informó que mediante trabajos de inteligencia se ubicaron dos inmuebles en la calle Enrique Granados, en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, en los que al parecer se almacenaban autopartes.

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Por lo anterior se implementaron trabajos de vigilancia en los predios señalados hasta recabar los datos de prueba suficientes para que un agente del Ministerio Público solicitara a un juez las órdenes de cateo.

Una vez que el juzgador liberó los mandamientos, personal de la SSC y de la FGJ realizaron los cateos.

Fotos: Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina

En el primer inmueble se aseguraron alrededor de cinco toneladas de autopartes y dos placas de circulación con reporte de robo activo.

En el segundo cateo se detuvo a los cinco sujetos, se aseguraron dos tarjetas de circulación, una placa, un certificado de verificación (todos con reporte de robo activo), 100 bolsas con posible marihuana y tres toneladas de autopartes.

Los cinco detenidos fueron presentados ante un agente del Ministerio Público, mientras que los predios quedaron sellados y bajo custodia policial.

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afcl