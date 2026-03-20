La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y la presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, firmaron un convenio de colaboración para el intercambio de buenas prácticas gubernamentales.

En una ceremonia realizada la mañana de este viernes en el Jardín Pushkin, en la colonia Roma, Rojo de la Vega dijo que con este acuerdo se suman los esfuerzos de ambas administraciones.

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"Por eso esta alianza tiene tanto poder, porque no estamos sumando dos gobiernos, estamos sumando dos fuerzas: la fuerza de Mérida, su identidad, su orden, el turismo; con la fuerza de la Cuauhtémoc, con nuestra energía, con nuestra diversidad, nuestra capacidad de reinventarnos todos los días".

Por su parte, Cecilia Patrón aseguró que Mérida y Cuauhtémoc comparten la convicción de trabajar a favor de su gente.

Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

"Si algo compartimos como ciudades vivas es una convicción, el valor de una ciudad está en cómo se cuida a su gente y cómo la gente cuida a su ciudad".

El documento firmado señala que se busca generar los mecanismos de cooperación para el intercambio de experiencias en materias económica, turística, cultural y de empleo.

Y establece que se pretende aprovechar los mercados locales y desarrollar iniciativas conjuntas que fortalezcan la identidad y cultura de ambas regiones.

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Instalan Punto Violeta en la colonia Roma

Luego de la ceremonia y firma de colaboración, ambas funcionarias acudieron a la instalación de un Punto Violeta en el restaurante Axhiote, ubicado en la calle Guanajuato, de la colonia Roma.

Con la instalación del Punto Violeta, las mujeres que se sientan vulneradas o requieran ayuda pueden acudir al establecimiento.

Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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