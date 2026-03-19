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La Secretaría del Medio Ambiente () informó que los trabajos de poda de ramas al árbol patrimonial Eugenio, ubicado en la colonia Del Valle Centro, correspondieron a labores de mantenimiento previamente autorizadas.

La dependencia explicó que las actividades iniciaron a las 08:00 horas con personal acreditado por la Sedema y se desarrollaron bajo criterios técnicos establecidos en la norma NADF-001-RNAT y en el para el ejemplar.

Detalló que la jornada se contó con la participación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que realizó la instalación de protecciones en líneas de media tensión para garantizar la seguridad de la operación.

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Sedema sostuvo que la intervención se llevó a cabo en coordinación con arboristas especializados y bajo la supervisión de personal de la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental (DGSANPAVA), así como con acompañamiento de representación vecinal.

“La Sedema informa que no se retiraron ramas primarias, preservando la integridad estructural y biológica del árbol. Los podadores acreditados emplearon equipo técnico especializado y cumplieron con los protocolos de seguridad correspondientes”.

Indicó que el material vegetal resultante fue trasladado al Vivero Nezahualcóyotl para su trituración e integración en composta destinada a la generación de tecnosuelos.

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Al respecto, Mike Rojas vecino de la zona donde se ubica Eugenio, comentó a EL UNIVERSAL “Es lamentable, es una pena, porque es un árbol que supuestamente está protegido y cuando se solicitó la declaratoria, pues se dijo que Eugenio no se toca. Esas fueran las palabras de la jefe de gobierno en su momento. Y pues no les importó a esta gente. Es muy preocupante porque se han saltado la ley”.

“Lo que hicieron fue cortarle bastantes ramas. Le dejaron muchísimos huecos, cortaron ramas muy grandes, pues muy importantes. Usaron sierra. Y bueno, no se vale que hagan estas cosas”.

El pasado 27 de febrero vecinos solicitaron a las secretarías de Medio Ambiente y Cultura dar a conocer el plan de manejo del árbol Eugenio ubicado en la alcaldía Benito Juárez, el cual fue declarado como Patrimonio Natural y Cultural de la Ciudad de México en junio de 2024.

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También alertaron del temor de que fuera podado ya que sus ramas ya pegaban con la obra que se ejecuta de una torre de 14 departamentos.

“Yo soy promovente de la declaratoria y nadie me dio información. No hay transparencia, como que todo ha sido por abajito del agua, no ocultó información a los vecinos. Entonces, pues, es lo que me preocupa. No hubo plan de manejo. Ya cuando empezamos a presionar, sorpresivamente salió un plan de manejo. Son cosas a modo, han sido mañosos y he hecho las cosas a su conveniencia”, concluyó Mike Rojas.

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