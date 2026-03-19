Tultitlán, Mex.- En la colonia Bello Horizonte un grupo vecinos que se opone a la intención del gobierno municipal por cambiar el nombre a la Avenida Las Torres, para llamarla Prolongación Rosario Ibarra de Piedra, interpuso un juicio de amparo y en primera instancia, consiguieron una suspensión provisional del acto, concedida por un juez del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez.

La oposición surgió porque esta situación les representará afectaciones económicas para modificar documentos como escrituras, títulos de propiedad, servicios, entre otros, y debido a que la modificación no fue consultada previamente y lo consideran como una imposición.

Ameyalli López Morales, delegada de la colonia Bello Horizonte, explicó en entrevista que la comunidad que vive sobre la Avenida Las Torres se resiste pues tendrían impactos económicos y administrativos, no por alguna circunstancia del nombre de Rosario Ibarra de Piedra e informó que todo comenzó presuntamente por un error del gobierno al ejecutar la pavimentación de la vialidad en cuestión.

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“A raíz de la pavimentación (en 2023), Ayuntamiento de Tultitlán refiere que el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) les hizo una observación de por qué tienen 3 obras en Avenida Las Torres, del lado de Ciudad Labor, otra paralela a la que era Avenida Estado de México y llamaron Rosario Ibarra de Piedra y la otra era esta. La lógica era hacer la aclaración que el reecarpetado fue del puente de la Bandera hasta la Av. Estado de México”, dijo López.

De acuerdo con los vecinos, el cambio tendría impactos tanto económicos como administrativos. Fotos: Arturo Contreras / EL UNIVERSAL

La representante vecinal puntualizó que hay nombres de calles que se repiten en diferentes colonias de Tultitlán y eso no necesariamente tendría que significar que les cambie el nombre por alguna situación administrativa, “¿nos van a cambiar el nombre a todas las calles repetidas porque el OSFEM les observa?”.

Además, sostuvo que el gobierno municipal les ha informado que ya hubo una consulta ciudadana en Bello Horizonte para preguntar si estaban de acuerdo con el cambio, lo que de acuerdo a Ameyalli López Morales, no fue un procedimiento del que se enteraran todos.

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Son alrededor de 100 familias las que podrían ser afectadas con el cambio de nombre, a quienes les informó el gobierno local que les ayudarían a regularizar sus documentos siempre y cuando cuenten con escrituras y para quienes tengan constancia ejidal, no aplicaría de la misma forma.

Con el amparo y la suspensión provisional que otorgó el juez, dijo Ameyalli, esperan poder frenar el cambio, mientras tanto hay puertas en casas que tienen letreros con consignas señalando no estar de acuerdo con el cambio de nombre.

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