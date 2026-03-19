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Teotihuacán, Méx.- El accidente de un , ocurrido el lunes pasado, dejó sin suministro eléctrico a líneas de alta tensión, lo que afectó la operación de en Otumba, San Martín de Las Pirámides y Teotihuacán.

El percance ocurrió la mañana de ese día en la calle Cruz de la Misión, municipio de Teotihuacán, cuando una nave rozó cables de alta tensión durante el descenso, lo que generó un cortocircuito en área del nororiente del .

Según la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) dos turistas británicos sufrieron quemaduras por descarga eléctrica y recibieron atención médica en un hospital privado de la Ciudad de México.

La falla eléctrica afectó directamente el funcionamiento de pozos administrados por el gobierno de Otumba.

El ayuntamiento informó que los pozos San Francisco, Ahuatepec, El Amanal y San Marcos quedaron fuera de servicio por completo. La baja tensión en la línea impide el bombeo de agua potable, precisó.

En ese municipio el desabasto impacta a colonias como San Marcos Ahuatepec, Buenavista y otras comunidades cercanas que dependen del suministro del líquido de esos pozos.

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En San Martín de las Pirámides, la cabecera municipal, presenta problemas severos de desabasto que afectan viviendas y comercios locales. La interrupción complica el funcionamiento de pozos municipales en la zona.

El alcalde, José Vicente Meneses Benítez, aclaró que en las viviendas sí hay energía eléctrica, pero para el funcionamiento de los pozos se requiere que haya más potencia, por lo que espera que en el transcurso de las próximas horas se pueda resolver la problemática.

En Teotihuacán las comunidades de San Francisco Mazapa, Santa María Coatlán, San Sebastián Xolalpan y San Lorenzo Tlamimilolpan (sitio del accidente) permanecen sin suministro de agua.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) desplegó cuadrillas en la zona para reparar el cableado dañado. Personal de Otumba realiza gestiones ante las autoridades federales para restablecer el suministro eléctrico con la mayor rapidez posible.

Las autoridades locales lamentaron los inconvenientes y pidieron comprensión a los habitantes. Informarán avances hasta que los pozos retomen operación normal.

Se recomienda a los residentes de las colonias y comunidades afectadas racionar el agua almacenada en tinacos y cisternas hasta nuevo aviso. No se ha proporcionado una hora estimada de normalización del servicio eléctrico ni del bombeo.

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