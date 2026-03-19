Un juez del Estado de México determinó vincular a proceso a Fernando “N”, investigado por el feminicidio de una joven, ex estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México, cuyo cuerpo fue hallado a inicios de marzo en un departamento de la colonia Universidad, en Toluca.

Durante la audiencia, la autoridad judicial consideró que existen elementos suficientes para que el imputado enfrente proceso penal por este delito, por lo que además ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía mexiquense, el día de los hechos el sujeto habría esperado a la víctima en las inmediaciones de su domicilio. Posteriormente, aprovechando la relación de confianza que mantenía con ella, logró ingresar al inmueble, donde presuntamente la agredió hasta causarle la muerte por asfixia mecánica.

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El cuerpo de la joven fue localizado el 7 de marzo por sus familiares, quienes acudieron al departamento tras no tener noticias de ella. A partir de ese momento, el Ministerio Público inició la investigación que permitió identificar al probable responsable.

La orden de aprehensión contra Fernando “N” fue cumplimentada en el municipio de Metepec, tras lo cual fue trasladado a un penal de la región, donde quedó a disposición del juez que ahora lo vinculó a proceso.

El delito de feminicidio en el Estado de México contempla penas que pueden alcanzar hasta los 70 años de prisión. No obstante, el imputado debe ser considerado inocente hasta que se dicte una sentencia condenatoria en su contra.

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