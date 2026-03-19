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Un menor de edad fue trasladado a un hospital luego de desvanecerse al interior de la estación Colegio de Bachilleres 9 de la , ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con la información disponible, el incidente ocurrió la noche de ayer dentro de los sanitarios de la estación. La madre del menor solicitó apoyo al personal en el lugar, lo que permitió activar los .

Al sitio acudieron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes valoraron al menor y determinaron su traslado a una unidad médica pediátrica para recibir atención especializada. El menor fue acompañado por su familiar.

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mahc/LL

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