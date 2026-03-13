Un incendio registrado la tarde de este viernes en una casa habitación de la alcaldía Coyoacán provocó la movilización de cuerpos de emergencia; sin embargo, no se reportaron personas lesionadas ni atrapadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Amsterdam, en la colonia Vista del Maurel, donde vecinos observaron llamas y una columna de humo negro que salía del inmueble, por lo que solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, conocidos como “Vulcanos”, quienes trabajaron para controlar el fuego. También arribaron unidades de Protección Civil de Coyoacán, así como paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes permanecieron en el sitio en caso de que se requiriera atención médica.

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El incendio habría comenzado en el cuarto de lavado. (Foto: especial)

De acuerdo con los bomberos, el fuego se originó en un cuarto de lavado dentro de la vivienda. Hasta el momento no se ha determinado la causa que provocó el incendio.

Las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas ni daños en viviendas o establecimientos cercanos. Mientras tanto, los equipos de emergencia continuaron con labores de revisión y enfriamiento en el inmueble para evitar que el fuego pudiera reavivarse.

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