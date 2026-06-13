La osa panda mexicana Xin Xin del Zoológico de Chapultepec está a punto de cumplir 36 años de vida, el próximo 1 de julio de 2026, convirtiéndose en uno de los ejemplares gigantes más longevos del mundo y la única que no pertenece a China.

Para celebrar su cumpleaños, la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) y la Dirección General Centros de Conservación de Vida Silvestre de la Ciudad de México organizaron una dinámica divertida de cartas ilustradas.

A través de redes sociales, la dependencia invitó a niños, niñas, jóvenes y adultos a la iniciativa, que busca celebrar la vida de la panda gigante y reconocerla como un símbolo de esperanza, conservación y amor por la vida silvestre.

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Xin Xin es uno de los seis ejemplares en el mundo que superó el promedio de vida de 30 años; adora columpiarse en su hamaca, así como subir y bajar por su escalera de troncos. Foto: de Gabriel Pano. El Universal

Una carta ilustrada es una composición visual en la que, mediante dibujos, colores y elementos gráficos, los participantes podrán expresar y compartir sus emociones por la panda gigante, a través de un mensaje personal ilustrado.

¿Cómo participar en la exposición?

Para formar parte de la celebración en la exposición de cartas ilustradas "Xin Xin me inspira" los participantes deberán presentar una carta en una hoja opalina tamaño carta, de 21 X 28 centímetros, de autoría propia sin uso de IA.

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En la realización de la carta la técnica será libre, por lo que se podrán utilizar materiales como lápices de colores, crayones, acuarelas, marcadores, pintura acrílica, collage o ilustración digital; también podrá incluirse texto en prosa o verso.

La participación es individual y los interesados podrán inscribirse en dos diferentes categorías:

Infantil : menores de 18 años.

: menores de 18 años. Adultos: personas mayores de 18 años.

Cabe señalar que, en la parte frontal deberá integrarse el nombre completo del participante, su edad y el título de la obra. Asimismo, los trabajos podrán ser entregados del día 2 al 21 de junio de 2026, de martes a domingos en la Biblioteca del Centro de Conservación de Vida Silvestre de Chapultepec, en un horario de 11:00 a 13:00 horas.

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Mientras miles de niños y adultos cantaban Las Mañanitas, Xin Xin disfrutaba de su pastel de cumpleaños hecho de avena y manzanas, su fruta favorita. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

Finalmente, los criterios de evaluación del jurado en la selección de cartas tomarán en cuenta:

Creatividad

Mensaje positivo

Sentido de conservación

Representación de Xin Xin

Las obras ganadoras se exhibirán en el museo de la antigua estación del trenecito dentro del Centro de Conservación. Además, a los 3 primeros lugares se les entregará un premio en una ceremonia, el 27 de junio a las 11:00 horas.

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