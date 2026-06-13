A las 12:20 horas de este sábado 13 de junio, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de magnitud 5.2 grados en el municipio de San Marcos en el estado del sur México, Guerrero.

De acuerdo con el organismo nacional, el movimiento se percibió a 26 kilómetros al suroeste del municipio de San Marcos. El suceso recuerda al del pasado viernes 5 de junio, con epicentro en Ometepec, Guerrero.

Aunque la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que la alerta sísmica únicamente se activó en algunas zonas de la Ciudad de México y sonó en aplicaciones de celulares, diversos usuarios compartieron en redes sociales videos que mostraron el leve movimiento.

Lee también: Se registra sismo de 5.2 grados en San Marcos, Guerrero; Protección Civil de CDMX reporta que no se activó la alerta sísmica

Foto: X

Sismo de 5.2 en Guerrero desata memes en redes

Como es costumbre, las reacciones de internautas en redes sociales no se hicieron esperar, dejando ver una vez más la creatividad y el ingenio de los mexicanos en momentos tensos, que ayudan a pasar el susto y mantener el buen humor.

Aunque la percepción del sismo fue ligera en algunos puntos de la capital, los clásicos memes no fallaron en confirmar el movimiento telúrico en plataformas digitales, sirviendo como un divertido referente de temblores.

[Publicidad]

Lee también: Luisito Comunica responde a críticas por pago de utilidades; señala que repartió 400 mil pesos de su bolsillo

Usuarios reaccionan a sismo de este viertes. Foto: Redes Sociales

Como es costumbre, la plataforma de X es un creativo referente para confirmar la presencia de movimiento telúrico en el territorio mexicano.

Usuarios reaccionan a sismo de este viertes. Foto: Redes Sociales

La ausencia de la distintiva alerta sísmica no pasó desapercibida, pues en algunas zonas usuarios aseguraron sentir el movimiento.

[Publicidad]

Algunos internautas aseguraron que el movimiento si fue perceptible, incluso algunos lo confundieron con mareos.

Hasta el momento, no se han reportado afectaciones en la zona. La alerta sísmica no se activó debido a que no se cumplieron los parámetros necesarios.

Los mejores memes que dejó el sismo de magnitud 6 en Oaxaca. Foto: Redes sociales

También te interesará:

[Publicidad]

Registro Obligatorio de Celulares: ¿cómo desvincular tu número de teléfono?; guía paso a paso

Mundial 2026: TV Azteca transmitirá 32 partidos gratis y en vivo

¿Cada cuánto se debe lavar el baño?; guía paso a paso para una desinfección total

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm