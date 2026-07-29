El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro avanza en la construcción de un brocal de bombeo en la Línea A, entre las estaciones Santa Marta y Los Reyes, obra que registra 55% de avance y que busca mitigar las inundaciones que frecuentemente afectan ese tramo de la Calzada Ignacio Zaragoza durante la temporada de lluvias.

El director del Metro, Adrián Rubalcava, explicó que esta intervención forma parte de una estrategia preventiva para atender las afectaciones provocadas por factores externos al sistema, como las lluvias intensas, el hundimiento diferencial del terreno en dicha vialidad que, incluso, han llegado a dañar la catenaria.

“Lo que encontramos fue una falta de anticipación. No podemos evitar que llueva, ni que la tierra se siga asentando, pero sí podemos tener una respuesta mucho más rápida y no esperar a que se inunde la zona para empezar a actuar”, señaló.

Rubalcava Suárez explicó que el brocal se construye en el punto más bajo de la Línea A, donde históricamente se inunda. La infraestructura permitirá captar y bombear el agua hacia zonas donde no genere afectaciones, evitando que permanezca sobre las vías y reduciendo el tiempo necesario para restablecer el servicio.

Actualmente ya opera en ese sitio un equipo auxiliar de bombeo permanente, mientras continúan los trabajos de construcción.

El titular del STC indicó que, una vez concluida la obra, el Metro contará con una solución propia para desalojar el agua sin depender únicamente de las acciones que realicen el municipio de La Paz o las autoridades hidráulicas.

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“Lo que va a hacer este brocal es empezar a desviar el agua e impulsarla hacia puntos donde es más difícil que se inunden. Así podremos desalojarla con mayor rapidez y enfrentar la próxima temporada de lluvias con mejores condiciones”, explicó.

Actualmente, en la zona que se inunda en la Línea A ya opera un equipo auxiliar de bombeo permanente, explicó el director del STC. Foto: Especial

Como parte del nuevo esquema preventivo, el Metro también adquirió vehículos especializados para emergencias hidráulicas y pluviales, uno de los cuales permanece de forma estratégica en el taller La Paz, ubicado a aproximadamente dos kilómetros del tramo más vulnerable de la Línea A.

En cuanto inicia una lluvia y se detecta riesgo de acumulación de agua, el vehículo puede desplazarse de inmediato para comenzar las labores de bombeo, incluso antes de que las vías queden completamente anegadas.

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“Sabemos que si va a empezar a llover, el vehículo está a dos kilómetros de la zona. Aunque al final no sea necesario utilizarlo, preferimos movilizarlo de inmediato para empezar a desalojar el agua desde el momento en que comienza a alcanzar la barra guía", indicó Rubalcava.

El objetivo, dijo, no es evitar totalmente una suspensión del servicio cuando las condiciones meteorológicas son extremas, sino reducir significativamente el tiempo de cierre de la línea.

El director del Metro destacó que este año tres eventos obligaron a suspender el servicio por inundaciones, lo que representa una disminución de 75% en comparación con los incidentes registrados anteriormente.

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