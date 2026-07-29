Durante el primer semestre del año aumentó el gasto ejercido por el Congreso de la Ciudad de México y el Tribunal de Justicia Administrativa.

De acuerdo con el Informe de Avance Trimestral Enero-Junio 2026, de la Secretaría de Administración y Finanzas, los poderes Legislativo, Judicial y los organismos autónomos de la Ciudad de México ejercieron en conjunto 12 mil 385 millones de pesos.

“En comparación al segundo trimestre de 2025, destaca el crecimiento observado en el gasto ejercido en el Poder Legislativo, 11.4%, y el Tribunal de Justicia Administrativa, 10.5%”, señala el informe.

De enero a junio de 2025, el Poder Legislativo local gastó mil 96 millones de pesos, pero para el primer semestre de 2026 el gasto se elevó a mil 221 millones.

Durante el mismo periodo, el Tribunal de Justicia Administrativa pasó de gastar 260 a 288 millones de pesos.

También se elevó el gasto ejercido por la Auditoría Superior de la Ciudad de México, pues en el primer semestre de 2025 fueron 286 millones, y para 2026, 344 millones.

[Publicidad]

El documento detalla que el Poder Judicial local gastó, de enero a junio de 2026, 4 mil 20 millones de pesos; la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, 196 millones; y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad erogó 268 millones de pesos.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ha ejercido 807 millones; el Tribunal Electoral, 196 millones; la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), 837 millones; y el Instituto de Transparencia, 80 millones.

El informe subraya que la fiscalía capitalina ha gastado 4 mil 454 millones de pesos, 7.3% más con respecto a lo ejercido durante el primer semestre de 2025.

[Publicidad]

El Informe de Avance Trimestral Enero-Junio 2026 también revela que las alcaldías erogaron 20 mil 121 millones de pesos, monto superior en 19.6% a lo ejercido en enero-junio de 2025, “con el propósito de atender los requerimientos de la ciudadanía en materia de mantenimiento, rehabilitación y conservación del espacio público.

“Estos recursos adquieren especial relevancia en el contexto de la Copa Mundial, al contribuir al mejoramiento de la imagen urbana (...), así como a la generación de condiciones adecuadas para recibir a visitantes”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más