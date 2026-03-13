Un hombre fue detenido por policías capitalinos tras ser identificado como presunto participante en el robo a una tienda departamental ubicada en el cruce de las avenidas Patriotismo y Puente de la Morena, en la colonia San Pedro de los Pinos, alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con reportes policiales, el arresto se logró luego de un seguimiento realizado a través de las cámaras de videovigilancia del C2 Sur, cuyos operadores detectaron la ruta de escape de los presuntos responsables después del atraco ocurrido el día anterior.

Según el testimonio del gerente del establecimiento, cuatro hombres ingresaron al negocio y rompieron con mazos la vitrina donde se exhibían teléfonos celulares. Tras apoderarse de varios equipos, los sujetos huyeron del lugar a bordo de una camioneta blanca.

Con apoyo del sistema de monitoreo, la unidad fue ubicada minutos después cuando circulaba sobre Calzada de Tlalpan. Policías iniciaron una persecución y lograron interceptarla a la altura de la calle Correspondencia, en la colonia Álamos.

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Durante la revisión preventiva al conductor, identificado como Gustavo Adolfo “N”, de 40 años, los agentes aseguraron cinco teléfonos celulares aún en sus empaques y con etiquetas de venta del establecimiento. También hallaron dos mazos, un martillo y 30 envoltorios con un vegetal verde y seco con características similares a la marihuana.

El detenido fue informado de sus derechos y trasladado, junto con el vehículo y los objetos asegurados, ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación correspondiente.

Autoridades capitalinas señalaron que continúan las indagatorias, en coordinación con la Fiscalía de la Ciudad de México, para ubicar y detener al resto de las personas presuntamente involucradas en el robo.

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