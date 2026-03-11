Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, en coordinación con operadores Centro de Comando y Control (C2) Sur, capturaron a dos sujetos por presuntamente haber robado a una persona que retiró 750 mil pesos de un banco en calles de la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con la SSC, los monitoristas del C2 Sur lanzaron la alerta vía radio por el robo a un cuentahabiente en el cruce de la calle Parroquia y la avenida Universidad, de la colonia Santa Cruz Atoyac.

A través de cerco virtual, detienen a dos presuntos ladrones de cuentahabiente; recuperan 750 mil pesos. Foto: Especial.

Policías en campo se trasladaron al lugar y se encontraron con un ciudadano que refirió que previamente había retirado dinero en efectivo de un banco, cuando dos sujetos lo amagaron con un arma de fuego para despojarlo del efectivo y escapar a bordo de una motocicleta.

Los operadores del C2 Sur ubicaron a los sospechosos cuando viajaban sobre el Circuito Interior, quienes fueron interceptados por policías en el cruce con la avenida Insurgentes.

El copiloto bajó de la moto e intentó escapar a pie, pero fue detenido en calles de la colonia Peralvillo, mientras que el conductor fue capturado sobre Circuito Interior.

Tras realizarles una revisión les aseguraron los 750 mil pesos en efectivo.

Los dos sujetos de 20 y 26 años de edad fueron presentados ante una agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

