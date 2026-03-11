Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) ejecutaron un cateo en un inmueble de la alcaldía Tláhuac donde detuvieron a un sujeto y aseguraron dosis de posible LSD, metanfetamina y cocaína.

La SSC informó que policías realizaron trabajos de investigación en atención a varias denuncias ciudadanas por la presunta venta y almacenamiento de droga en un inmueble de la calle Manuel M. López, en la colonia Zapotitlán.

Secretaría de Seguridad y FGJ-CDMX aseguran más de 100 dosis de droga sintética tras cateo en Tláhuac; hay un detenido. Foto: Especial.

Tras las labores de inteligencia, un agente del Ministerio Público presentó a un juez de control los datos de prueba recabados para solicitarle la orden de cateo.

Una vez que el juzgador otorgó el mandamiento judicial, elementos de la SSC y de la FGJ, con apoyo de personal de las Secretarías de Marina Armada de México, de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, ejecutaron el cateo en el predio señalado.

Allí detuvieron a un hombre de 40 años de edad y aseguraron 27 dosis de una sustancia rosa, 60 de aparente LSD, nueve de probable metanfetamina, 100 gramos de la misma sustancia y 40 dosis de supuesta cocaína.

También se aseguró un arma de fuego, tres cartuchos útiles y un cargador.

El detenido fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

En tanto, el inmueble fue sellado y quedó bajo resguardo policial.

