La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció una iniciativa de reforma para establecer por mandato Constitucional, que se otorgue un apoyo económico a niñas y niños de 0 a 3 años de edad, así como la creación del primer sistema de educación inicial para las infancias de la Ciudad de México.

Al plantear el objetivo de sacar de la pobreza extrema a todos los habitantes de la CDMX, Brugada Molina también anunció que buscará establecer en la Constitución local que el gasto social en la capital no pueda ser inferior en términos reales al año anterior.

“Seremos la primera ciudad en América que apoya de manera decidida a la primera infancia, por eso proponemos en la Constitución, establecer el derecho de niñas y niños de entre 0 y 3 años de edad, a contar con un apoyo económico; y segundo y más importante, establecer en la Constitución, un mandato al Gobierno de construir un sistema de educación inicial integral que contemple infraestructura, la formación de educadores y educadoras y el presupuesto necesario para lograr su desarrollo”, afirmó.

Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, aseguró que a lo largo de 2026, los programas sociales de la Ciudad de México llegarán a 2.5 millones de personas, con una inversión de 13 mil millones de pesos, sólo en los principales programas de transferencias directas.

