Pachuca.— Habitantes de la comunidad de Chapula, en el municipio de Tianguistengo, Hidalgo, pidieron al gobernador Julio Menchaca Salazar que deje de clasificar a esta zona como inhabitable.

En un video, los pobladores advirtieron que no aceptarán una reubicación y solicitaron apoyo para realizar obras de infraestructura que les permitan vivir con mayor seguridad en ese sitio.

Los habitantes acusaron que ayer recibieron la visita del subsecretario de Protección Civil, quien presuntamente les advirtió que, de no abandonar la comunidad, podrían perder diversos apoyos gubernamentales.

Señalaron que están conscientes de los riesgos que enfrentan; sin embargo, solicitan al gobernador que revise la situación y emprenda acciones para reconstruir la localidad, la cual consideran forma parte de su patrimonio e identidad.

Chapula fue una de las comunidades más afectadas por la vaguada registrada en octubre del año pasado. Incluso, todos sus habitantes tuvieron que ser evacuados y se reportó la muerte de al menos cinco personas.

Las lluvias de los últimos días, ocasionadas por la tormenta tropical Boris, han afectado al menos una docena de comunidades en Hidalgo, principalmente en las regiones de la Sierra y la Huasteca, entre ellas Chapula.

[Publicidad]

Ante eso, el gobierno estatal habilitó refugios temporales en la cabecera municipal de Tianguistengo, que cuentan con servicios médicos y alimentación para las familias que decidan resguardarse de manera voluntaria.

Personal de Protección Civil, encabezado por el subsecretario Román Bernal Díaz, permanece en la zona, donde se realizan inspecciones constantes ante las condiciones climáticas y el incremento en el nivel del río.

En tanto, el alcalde Febronio Rodríguez hizo un llamado a la población para utilizar los refugios habilitados y privilegiar la seguridad de las familias.

[Publicidad]

Municipios como Tenango de Doria también informaron que la carretera que comunica con la localidad de El Mandho permanece cerrada al tránsito vehicular debido a deslizamientos de tierra, mientras que en Tlanchinol se reportó un derrumbe sobre la carretera federal México-Tampico.

La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo dio a conocer que al menos 30 escuelas activaron la modalidad de clases a distancia para proteger a los estudiantes ante cualquier incidencia, debido a que las lluvias han afectado los caminos por donde transitan.

Esta medida fue aplicada en escuelas de la región Otomí-Tepehua, también en lugares como Atlapexco, Tianguistengo y Molango, donde las lluvias han complicado la movilidad y el acceso a las comunidades.

[Publicidad]

La institución informó que esta decisión fue tomada de manera coordinada con directivos escolares, quienes evalúan las condiciones de la región derivadas del clima para determinar el regreso a clases presenciales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.