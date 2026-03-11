El Colegio de Notarios de la Ciudad de México expresó su disposición para colaborar con las autoridades capitalinas con “cualquier programa o campaña que brinde certeza jurídica a la ciudadanía”, particularmente con la Jornada Notarial que se realiza desde hace 20 años, así como el Programa de Sucesiones.

En un comunicado, el Colegio de Notarios recordó que la Jornada Notarial 2026 “es un programa de carácter institucional que se realiza de manera conjunta con el Gobierno de la Ciudad de México y sus instancias competentes, con el propósito de facilitar la regularización jurídica de inmuebles”. Además, señaló que se ofrecen beneficios fiscales y reducciones en honorarios notariales para diversos trámites como escrituración, adjudicaciones por herencia y testamentos, siempre con pleno respeto a la ley y a la seguridad jurídica de los ciudadanos.

“En este sentido, el Colegio de Notarios de la Ciudad de México reitera su disposición con las autoridades de la Ciudad y con la sociedad para colaborar con cualquier programa o campaña que brinde certeza jurídica a la ciudadanía y particularmente con la Jornada Notarial y el Programa de Sucesiones, como lo hacemos desde hace más de 20 años”, indicó.

