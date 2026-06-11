La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer la creación de la Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones.

Ésta, mencionó, tiene como objetivo eliminar la corrupción, impulsar la digitalización y agilizar la resolución de trámites en un máximo de 30 días, en un primer momento, para proyectos de más de 2 mil millones de pesos, y posteriormente disminuirá el monto para atender a empresas medianas.

“El objetivo es eliminar la corrupción que se pueda dar en algún espacio, que todo sea digital y que sea muy rápida la resolución de trámites para que puedan iniciar su inversión”, destacó este miércoles en la conferencia matutina.

La subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Ximena Escobedo Juárez, explicó que la oficina asesorará y acompañará a las empresas para hacer más ágil la resolución de trámites. Dijo que un comité interinstitucional valorará y analizará los proyectos de inversión para que se autoricen, el cual está conformado por las secretarías de Economía, Hacienda, Energía, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Anticorrupción y Buen Gobierno, por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, así como el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización.

Detalló que la autorización inmediata se dará a proyectos que cumplan con las siguientes condiciones: Se desarrollará en algún Polo para el Bienestar; son proyectos con un monto igual o mayor a 2 mil millones de pesos y se vincula con sectores estratégicos.

En este sentido, anunció que al momento se tienen 22 proyectos de inversión con el visto bueno, lo que implica un monto de más de 8 mil millones de dólares.

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Agregó que dicha autorización reduce el tiempo y costo de espera para iniciar proyectos, disminuye los procesos burocráticos y genera mayor certidumbre.

Además, con este esquema habrá mayor producción y mejores empleos para las familias mexicanas. Asimismo, anunció que se crea la Ventanilla Nacional Digital de Inversiones, en la cual se podrá identificar, realizar y gestionar los trámites a través de la página web.

Mercado Libre

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, anunció ayer una inversión de 4 mil 600 millones de dólares de Mercado Libre en el marco del Plan México.

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Indicó que se trata de una inversión “muy relevante: probablemente sea una de las inversiones más importantes en este periodo”. Destacó que el objetivo de Mercado Libre es la expansión de su infraestructura, sistema y digitalización de pagos y servicios financieros, además de la creación de empleos.

El director general de Mercado Pago en México, Pedro Rivas, destacó que se trata de la mayor cifra en la historia de la empresa en el país y un incremento de 35% contra lo que se inyectó el año pasado.

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