El diputado local de Morena Fernando Zárate solicitó licencia por tiempo indefinido al Congreso local para incorporarse como funcionario del Gobierno Federal.

Tras aprobar por mayoría esta licencia, legisladores de todos los partidos reconocieron la labor legislativa y conciliadora de Zárate Salgado, quien, con lágrimas en los ojos, se despidió de todos su compañeros. “Me llevo a los mejores amigos que he tenido, en un Congreso generoso, que piensan antes que cualquier otra cosa en la Ciudad y que van a tener mi acompañamiento y mi amistad incondicionalmente, me los llevó en el corazón, y nos veremos en el día a día para construir este país que todos amamos”.

En su licencia, que surtirá efecto desde el 14 de marzo, Fernando Zárate detalla que ésta obedece a que ha sido convocado por el Gobierno de México para asumir una responsabilidad en la administración pública federal, “encomienda que requiere de mi entera dedicación y que me honra en el servicio a la Nación”.

El edil morenista presidía la Comisión Especial para el Mundial y la Comisión de Asuntos Político Electorales.

“Quiero reconocerte por tu paciencia, por tu aporte, por tu trabajo a la transformación y que tebana muy bien a donde vas, te queremos un montón, Fer, mucho éxito”, señaló la coordinadora morenista Xóchitl Bravo.

El diputado morenista Pedro Haces Lago, quien votó en contra de esta solicitud, indicó que con esta licencia el Congreso local pierde un poco de nivel. “Pierde una pieza clave, pierde a un conciliador, a un negociador, alguien que sacó adelante muchos temas y que hizo que este Congreso avanzara en muchas otras, te vamos a extrañar, se queda un hueco en este Congreso”.

Lizzette Salgado, del PAN, agradeció a Fernando Zárate por darle voz a los vecinos de Álvaro Obregón.

Royfid Torres, coordinador de Movimiento Ciudadano, le agradeció al diputado Zárate por su acompañamiento y asesoría en el Congreso de la Ciudad de México, “también por construir la transformación. Sabemos que la encomienda que tienes no es nada sencilla, pero aquí estamos, aquí estamos tu grupo de amigos que también te podemos acompañar a donde tú estés”.

En tanto, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Ernesto Villarreal Cantú, reconoció la capacidad y honorabilidad del Legislador morenista, “el mayor de los éxitos y sabes que siempre cuentas con la bancada del Partido del Trabajo para esta tarea y para las tareas futuras”.

