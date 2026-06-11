El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) capitalino vigilará el polígono de seguridad Última Milla en el Estadio Ciudad de México con 556 cámaras, cifra que representa un incremento de 47% comparado con las 378 con las que se contaba en 2024, indicó el coordinador del organismo, Salvador Guerrero Chiprés.

Además, se realizará el monitoreo de la ciclopista La Gran Tenochtitlán, de Calzada de Tlalpan, con 660 cámaras, lo cual representa un aumento de 43% respecto a las 460 que se tenían instaladas.

A lo largo de los 34 kilómetros de extensión de la vía, 17 por cada lado, hay 230 botones de auxilio y 63 altavoces.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Guerrero Chiprés aseguró que el sistema de videovigilancia capitalino es el más robusto de todas las ciudades donde habrá partidos del Mundial, con 119 mil cámaras.

Entre las acciones realizadas de cara al Mundial se encuentran la puesta en marcha del servicio de atención telefónica bilingüe, el aumento del número de cámaras, así como la firma de un convenio con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México para atender la extorsión, la trata y el fraude.

“La idea es presentar la capacidad institucional que tiene el Gobierno de la Ciudad de México acompañando a las personas (...) para que sean atendidos y tengan la certeza de que hay una capacidad para atender temas de urgencia”.

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